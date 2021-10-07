Resmi internet sitesinde bir makale yayınlayan Electronic Arts, ikonik oyunu FIFA'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda FIFA 22'nin ilk haftasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, FIFA 23 için de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Electronic Arts (EA), özellikle de futbol oyunlarının tutkunu olanları şaşkına çevirecek bir açıklamada bulundu. Şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda FIFA 22'nin çıkışının ilk haftasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan şirket, FIFA 23'ün hiçbir zaman piyasaya sürülmeyebileceğinin sinyallerini verdi.

Electronic Arts'ın hazırladığı metinde, FIFA 22'nin daha şimdiden 9,1 milyon kopya sattığı ifade edildi. Şirket, FIFA 22 sahiplerinin 7,6 milyon adet Ultimate Team takımı oluşturduğunu beyan ederken, şu ana kadar da 460 milyonu aşkın karşılaşma yapıldığı ifade edildi. Electronic Arts, gelen ilk hafta verilerinin çok iyi olduğunu ve bunun gurur kaynağı olduğunu belirtiyor. Peki bir şirket, her şey bu kadar iyi giderken FIFA 23'le ilgili tam olarak ne düşünüyor?

"Futbolun geleceği, her anlamda çok parlak"

Electronic Arts, futbolun geleceğinin hem gerçek hem de dijital dünyada çok parlak olduğunu, bu yüzden de oyunculara en iyi deneyimi sunmaya devam edeceklerini belirtiyor. Bu bağlamda; 700'den fazla takım, 100 stadyum, 30'dan fazla lig ve 17 binden fazla oyuncu ile lisans anlaşmasını sürdüreceklerini ifade eden şirket, bu anlaşmaların devamı için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylüyor.

Ancak; şirketin kafasında farklı düşünceler de var gibi. Öyle ki şirket, geleceğe yönelik olarak futbol oyununun yeniden isimlendirme fikrini değerlendiklerini belirtti. Hatta bu konuyla ilgili bazı araştırmalar da sürdüren ekip, tüm ortaklıklardan ayrı tutulan 'FIFA' ismi lisansı için sözleşmeyi yeniden gözden geçireceğini ifade ediyor. Eğer yapılan araştırmalar sonucunda daha iyi bir seçenek tespit edilir ya da isim hakkı sözleşmesinde bir fesih olursa, milyonlarca oyuncu FIFA 23 ile hiçbir zaman tanışamayabilir. Bildiğiniz gibi Konami, popüler futbol oyun serisi PES'in adını bu yıl itibarıyla 'eFootball' olarak değiştirmişti. Eğer EA'in araştırmaları FIFA ismini değiştirmenin fayda saylayacağı yönünde bir sonuç verirse gelecek yıl FIFA tarafında da bir isim değişikliği ile karşılaşabiliriz.