[3-10 Eylül] 139 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 139 TL değerindeki Alone With You oldu. Bu oyunu, 10 Eylül tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Alone With You nasıl bir oyun?

Alone With You, insanın kalbine doğrudan dokunan, hem tatlı hem de acı bir bilimkurgu macera oyunudur. Macera ve görsel roman anlatımının benzersiz bir karışımı olan bu oyunda, sorunlu yapay zekâ arkadaşınızın ve dört konuşkan hologramın yardımıyla, yok olmaya mahkûm bir uzay kolonisinden kaçın.

Alone With You fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.