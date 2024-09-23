Sony'nin 30. yıl dönümüne özel piyasaya süreceği yeni PS5 Pro'lar karaborsada akılalmaz fiyatlarla ilana konuldu.

Sony, PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel PS5 Slim ve PS5 Pro ürettiği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Henüz Sony resmî satış fiyatını açıklamamış olsa da 30. yıl dönümüne özel üretilen PS5 Pro bazı fırsatçıların ilgisini çekti ve şimdiden 10.000 dolarlık astronomik ilanlar görmeye başladık.

Sony, 30. yıl dönümünü kutlamak adına PS1'in renk şemasına ve tasarımına atıfta bulunan özel konsollar üretiyor. Yeni PS5 Pro konsolu PS5 Slim, DualSense ve DualSense Edge kontrol cihazları, PlayStation Portal ve çeşitli aksesuarlar, PlayStation'ın nostaljik tasarım unsurlarını taşıyan özel bir seri olarak ayrı ayrı şekilde satışa sunulacak.

Başlangıçta PS5 Pro’nun fiyatına yönelik bazı olumsuz tepkiler olsa da bu özel paket nedeniyle birçok kişi eleştirilerini bir kenara bıraktı. 26 Eylül’de başlayacak ön siparişler öncesinde heyecan artarken, bazı fırsatçılar 30. yıl dönümüne özel üretilen PS5 Pro'yu ellerine geçirmeden yüksek fiyatlarla satışa sunarak kazanç sağlamaya çalışıyor.

30. yıl dönümü özel PS5 Pro, 10 bin dolara satılıyor

30. yıl dönümüne özel PS5 Pro'dan sadece 12.300 adet üretilecek. Hâlihazırda piyasada 60 milyondan fazla PS5 bulunduğundan, bu sınırlı üretim miktarı konsolu daha da özel kılıyor. Fakat PS5 Pro'nun tek başına satılmayacağını, içerisinde kontrol cihazı, şarj istasyonu, konsol kapağı, dikey stand ve hatta orijinal PlayStation kontrol cihazı tarzında bir kablo konektörü gibi birçok aksesuarın bulunduğu geniş bir paketle satılacağını belirtelim. Paketin fiyatı henüz netleşmemiş olsa da içerisindeki aksesuarların standart versiyonlarının toplam maliyetinin 1.000 doları geçtiği biliniyor.

Durumu fırsat bilen bazı kişiler, eBay gibi platformlarda henüz paketi satın almamasına rağmen ilan açmaya başladı. İlanlardan birinde 30. yıl dönümüne özel PS5 Pro paketinin 9.999 dolardan satılmaya kalkışıldığı görülebiliyor ancak eBay, bu tür aldatıcı ilanları platform politikalarına aykırı bulduğu için kısa sürede kaldırıyor. Yine de sınırlı sayıdaki bu paket için daha fazla fırsatçının devreye girmesi ve talebi fırsata çevirmesi bekleniyor.

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