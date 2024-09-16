Sony her ne kadar odağını PS5 Pro'nun pazarlamasına çevirse de yeni bir rapor PS6'nın işlemcisini gün yüzüne çıkardı.

PS5 Pro’ya yönelik sızıntıların ardından merakla beklenen resmî duyuru geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Uzunca süredir akıbeti belirsiz ancak söylentilerin ana odağı olan konsolun nasıl olacağını nihayet biliyoruz. Peki ya PS6? Evet, şu noktada PS6’nın ne zaman geleceğini öngörmek oldukça güç ama yeni ortaya çıkan bir gelişme, PS6’ya gücünü verecek parçaların önceki serilerde olduğu gibi AMD tarafından geliştirileceğini ortaya koyuyor.

Ortaya çıkan bu yeni rapor, Intel’in 2022 yılında PS6 işlemcisini tasarlama ve üretme sözleşmesini kaybettiğini gün yüzüne çıkarmış durumda. Öyle ki bu durum, şirketin bu alandaki geleceğe yönelik planlarına da ciddi bir darbe vurdu. Intel'in Sony ile anlaşamaması sonrası devreye giren Advanced Micro Devices (AMD) ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) gibi rakipler, milyarlarca dolar gelir elde edecekleri bu anlaşma için Sony ile masaya otururken, masadan mutlu kalkan taraf geçmiş serilerde de aynı yükü üstlenen AMD oldu.

PS6'nın işlemcisini AMD üretecek

Intel CEO'su Pat Gelsinger'in şirkete yüklü bir gelir getirmeyi planladığı bu anlaşma, 2021'de Intel'in bu alandaki yatırımlarıyla desteklenirken, Intel'in tasarım bölümünden gelir elde etmenin ötesinde, üretim tarafındaki finansal performansına da katkı sağlayacaktı. Intel ve Sony arasındaki görüşmeler 2022 yılında aylarca sürerken, iki şirketin CEO'ları, mühendisleri ve yöneticileri bu süreçte birçok toplantı yaptı ancak raporda belirtilenlere göre Intel'in Sony ile işlemci fiyatları konusunda aynı noktada buluşamaması, anlaşmanın tamamlanmasını engelledi.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Sony'nin mevcut PlayStation konsollarının tamamı AMD'nin özel işlemcilerinden gücünü alıyor. Sony, geçtiğimiz hafta duyurduğu PS5 Pro'da da farklı bir yaklaşım sergilemeyerek yine AMD ile devam edeceğinin görüntüsünü vermişti. Şimdi ise bu yeni raporla birlikte Sony’nin yeni nesil PS6 konsolunda da planlarından şaşmayacağını öğrenmiş olduk.

Intel, Sony ile neden anlaşamadı?

Raporda yer alan bir diğer önemli detay da Intel’in Sony ile anlaşmakta zorlandığı hususlardan bir diğerini gözler önüne seriyor. PlayStation’ın işlemci tasarımları, eski oyunların yeni donanımda çalışabilmesi için uyumluluğu sağlamayı amaçlıyor, bu da maliyetli ve mühendislik kaynakları gerektiren bir süreç. Intel bu noktada AMD’nin aksine geriye dönük uyumluluğun maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyor ve Sony ile anlaşılamamasının en büyük nedenlerinden biri de bu.

Geldiğimiz noktada Intel için bu anlaşmanın gerçekleşememesinin şirkete zararını ikinci çeyrek raporunda görebiliyoruz. Öyle ki şirket son yayınladığı kazanç raporunda büyük bir zarar açıklamış ve iş gücünün %15'ini azaltma planlarını kamuoyuna duyurmuştu.

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