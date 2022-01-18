Uygun Fiyatlı Xiaomi Akıllı Telefon Tavsiyeleri - 2022

Pek çok kullanıcıya göre fiyat performans açısından en başarılı telefon modellerini üreten Xiaomi, döviz kurunun çılgın artışına rağmen hala telefon piyasasının en uygun fiyatlı modellerini sunmaya devam ediyor. Hala alınabilir durumda olan bazı Xiaomi modellerine gelin yakından bakalım.

Xiaomi akıllı telefon piyasasına girdiği zaman tek bir hedefi vardı; en iyi teknolojisini, en iyi fiyata sunmak. Hakkını yemeyelim, uzun süre boyunca bu hedefinde başarıyla ilerlerdi. Sonra bir şey oldu, amiral gemisi telefonlarının fiyatları diğer markalarla yarışır oldu. Ancak yine de piyasadaki akıllı telefonları incelediğimiz zaman Xiaomi modellerinin açık ara çok daha iyi bir sisteme ve çok daha uygun fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz.

Elbette Türk Lirası değer kaybettikçe dünyada birkaç yüz dolara satılan teknolojiler ülkemizde lüks olmaya başladı. Maalesef asgari ücretle geçinen bir kişinin kredi çekmeden akıllı telefon alması imkansız hale geldi. Moral bozmayın, en azından daha az sayıda taksitle alabileceğiniz Xiaomi telefon modelleri hala var. Gelin görece uygun fiyatlı Xiaomi telefon modellerini yakından inceleyelim.

Uygun fiyatlı Xiaomi modelleri:

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Note 10 Lite

Xiaomi Redmi 8: Yüksek batarya gücü

Ağırlık: 188 gram

Ekran boyutu: 6.2 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439 (SDM439)

Kamera: 12 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 2.0 GHz işlemciye sahip olan Xiaomi Redmi 8, IPS LCD ekran teknolojisine ve 720x1520 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. USB Type-C ile şarj edilen model, yüksek batarya gücü ile dikkat çekiyor ve Android 9.0 işletim sistemi ile geliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9C: IPS LCD ekran teknolojisi

Ağırlık: 196 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: MediaTek Helio G35

Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 2.3 GHz işlemciye sahip olan Xiaomi Redmi 9C, IPS LCD ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Micro-USB ile şarj edilen modeli hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Android 10 işletim sistemi ile gelen modelin kullanıcı arayüz versiyonu MIUI 12. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9A: En uygun fiyatlı modellerden

Ağırlık: 196 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: MediaTek Helio G25

Kamera: 13 MP

Pil: 5000 mAh

8 çekirdekli 2.0 GHz işlemciye sahip olan Xiaomi Redmi 9A, IPS LCD ekran teknolojisine ve 720x1600 (HD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Android 10 işletim sistemi ile gelen modelin kullanıcı arayüz versiyonu MIUI 12. Xiaomi’nin en yeni uygun fiyatlı modellerinden bir tanesi. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9T: Hızlı şarj özelliği

Ağırlık: 191 gram

Ekran boyutu: 6.3 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 (SM7150-AA)

Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP

Pil: 4000 mAh

8 çekirdekli 2.2 GHz işlemciye sahip olan Xiaomi Redmi 9T, AMOLED ekran teknolojisine ve 1080x2340 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Kamera performansıyla dikkat çeken model, hızlı şarj özelliğine sahip. Android 9.0 işletim sistemiyle gelen model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 10S: Amoled ekran teknolojisi

Ağırlık: 178 gram

Ekran boyutu: 6.4inç

İşlemci: MediaTek Helio G95

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5000 mAh

Kamera performansıyla dikkat çeken modellerden biri olan Xiaomi Redmi Note 10S, 8 çekirdekli 2.05 GHz işlemciye sahip. AMOLED ekran teknolojisine ve 1080x2400 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan model, Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12.5 kullanıcı arayüz versiyonuyla geliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9: FHD+ ekran çözünürlüğü

Ağırlık: 199 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: MediaTek Helio G85

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 5020 mAh

8 çekirdekli 2.0 GHz işlemciye sahip olan Xiaomi Redmi Note 9, IPS LCD ekran teknolojisine ve 1080x2340 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. USB Type-C şarj edilen modelin aynı zamanda hızlı şarj desteği de bulunuyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9S: 2.3 GHz'lik işlemci

Ağırlık: 209 gram

Ekran boyutu: 6.6 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125)

Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Pil: 5020 mAh

8 çekirdekli 2.3 GHz işlemciye sahip olan Xiaomi Redmi Note 9S, IPS LCD ekran teknolojisine ve 1080x2400 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. USB Type-C şarj edilen modelin aynı zamanda hızlı şarj desteği de bulunuyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Kamera performansıyla iddialı

Ağırlık: 209 gram

Ekran boyutu: 6.6inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125)

Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Pil: 5020 mAh

Ana kamera performansıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 8 çekirdekli 2.3 GHz işlemciye sahip. IPS LCD ekran teknolojisine ve 1080x2400 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan model aynı zamanda Wi-Fi 5 desteği sunuyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: IPS LCD ekran teknolojisi

Ağırlık: 199 gram

Ekran boyutu: 6.5 inç

İşlemci: MediaTek Helio G90T

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Pil: 4500 mAh

8 çekirdekli 2.05 GHz işlemciye sahip olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, IPS LCD ekran teknolojisine ve 1080x2340 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. USB Type-C şarj edilen model aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor. Android 9.0 işletim sistemiyle gelen model, Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Note 10 Lite: 30 W hızlı şarj desteği

Ağırlık: 204 gram

Ekran boyutu: 6.4 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB)

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP

Pil: 5260 mAh

Ana kamera performansıyla dikkat çeken Xiaomi Note 10 Lite, en yeni uygun fiyatlı Xiaomi modellerinden bir tanesi. 8 çekirdekli 2.2 GHz işlemciye sahip olan model, AMOLED ekran teknolojisine ve 1080x2340 (FHD+) Piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 30 W hızlı şarj desteği ile öne çıkan model, Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve Android 11’e yükseltilebiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hala alınabilir durumda olan uygun fiyatlı Xiaomi modellerini listeledik ve kısaca cihazların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara ve model özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.