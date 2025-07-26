Bu ayın başında keşfedilen "3I/ATLAS" isimli kuyruklu yıldız, uzay bilimcileri ikiye böldü. Bir grup bilim insanı, 3I/ATLAS'ın aslında bir uzay aracı olduğunu ileri sürdü. Yayımlanan makaleye göre 3I/ATLAS, Kasım 2025'te Dünya'ya saldıracak!

Uzay bilimciler, 1 Temmuz 2025 tarihinde Şili'de bulunan ATLAS isimli teleskop aracılığıyla gizemli bir nesne tespit etmişlerdi. "3I/ATLAS" olarak isimlendirilen ve 10 ila 20 kilometre arasında genişliği olduğu düşünülen bu gizemli nesne, pek çok bilim insanına göre Güneş Sistemi'ne giren kuyruklu yıldızlardan bir tanesiydi.

Ancak bir grup bilim insanı tarafından kaleme alınan bir makale, ortalığın karışmasına neden oldu. Aralarında Harvard Üniversitesi'nin dünyaca ünlü astrofizikçisi Avi Loeb'in de olduğu bilim insanları, bu gizemli nesnenin aslında uzaylılar olabileceğini ileri sürdüler. Söz konusu bilim insanları, 3I/ATLAS'ın aslında Dünya'ya saldırmak için hazırlanmış bir uzay aracı olduğunu düşünüyorlar.

Peki bu nereden çıktı? Şimdi de uzaylılar mı geliyor?

arXiv'de yayımlanan ve henüz hakem heyeti onayı almayan makaleye göre uzaylılar, bilim insanlarının 3I/ATLAS olarak isimlendirdikleri nesne ile gezegenimize saldıracaklar. Bunun Kasım 2025'te olabileceğini düşünen bilim insanları, gizemli nesnenin şu an Güneş'e doğru hareket ettiğini, ilerleyen aylarda Dünya'dan görünmeyecek hâle geleceğini ve tam o noktada büyük bir manevra yapıp doğrudan Dünya'ya yöneleceğini iddia ediyorlar. Makaleyi kaleme alan bilim insanlarının böyle bir fikre kapılmalarına neden olan şey ise 3I/ATLAS'ın beklenmedik hızı ve Güneş Sistemi'ne giriş yörüngesinin daha önceki kuyruklardan daha farklı olması.

Bilim insanları, hipotezlerinin tamamen varsayımsal olduğunu ifade ediyorlar. Yani 3I/ATLAS'ın bir uzay aracı olduğuna dair somut bir delil yok. Ancak uzmanlar, bu hipotezin doğru çıkması hâlinde Dünya'nın çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorlar. Hatta olası bir uzaylı saldırısına karşı önlemler alınmalı. Fakat buradaki sorun da şöyle; bilim insanları, alınacak önlemlerin bir uzaylı saldırısı için yeterli olmayabileceğine inanıyorlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 3I/ATLAS sıradan bir kuyruklu yıldız mı yoksa uzaylılar tarafından geliştirilmiş olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!