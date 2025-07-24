Dün gece, Kayseri başta olmak üzere birçok şehirde gökyüzünde mavi renkli spiral bir ışık hüzmesi görüldü. Biz de bu şaşırtıcı olayın arkasındaki sebebi açıklıyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle geceleri gökyüzünde ilginç görüntülerle karşılaşabiliyoruz. “UFO görüldü” gibi ifadelerle lanse edilen bu tarz atmosferik olaylar, insanlar arasında şaşkınlık yaratabiliyor. Dün gece ülkemizde belli şehirlerde gökyüzünde görülen ilginç görüntü de bunlardan biri.

23 Temmuz gecesi Kayseri başta olmak üzere Türkiye’deki bazı şehirlerde gökyüzünde bazı yerlerde mavi, bazı yerlerde de beyaz renkli spiral bir ışık kümesi görüldü. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken insanların ne olduğunu merak etmesine neden oldu. Peki bu ilginç ışık neden oluştu?

İşte Kayseri başta olmak üzere bazı şehirlerden görülen ışık kümesi:

Yukarıdaki görselden de görebildiğiniz üzere çoğunlukla mavi renkli olarak görülen bu spiral ışık kümesi, oldukça net bir şekilde vatandaşlar tarafından gözlemlenmiş. Görsele baktığımızda âdeta bir portalı andıran, göz kamaştırıcı bir ışık hüzmesi olduğunu görebiliyoruz. Kayseri dışında Ankara, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa, Yozgat, Niğde gibi şehirlerden de görüldüğü bildiriliyor.

Peki bu ışık neden oluştu?

İnsanları merak içine sokan bu ışık hüzmesinin neden oluştuğuna dair uzmanlardan henüz gelen resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak bazı tahminler var. Bunlardan en yüksek olasılıklı olanı roket uçuşu sırasında gerçekleşen rutin bir işlem. Öyle ki SpaceX’in dün fırlattığı Falcon 9 roketi, muhtemelen bu ışığın oluşmasına neden oldu.

*SpaceX'in Falcon 9 roketini TRACERS görevi için fırlattığı an.

SpaceX, dün akşam TSİ 21.00 sularında ABD’nin Kaliforniya eyaletinden NASA’nın TRACERS uydu görevi için Falcon 9 roketini fırlatmıştı. Bu roketin üst atmosferde yaptığı yakıt boşaltımının görülen mavi ışık hüzmesine yol açtığı tahmin ediliyor. Yüksek irtifada gerçekleştirilen yakıt boşaltımının ardından oluşan bulut, ülkemizden bu şekilde görülmüş olabilir. Daha önceki roket fırlatmalarında da buna benzer manzaralar ortaya çıkmıştı.

Bu bulutlar, kızıl güneş ışığını farklı açılarda yansıtarak mavi tonlu spiral şekillerde gözükebiliyor. İşte bu yüzden Kayseri başta olmak üzere birçok ilde görülen ışığın nedeni Falcon 9 roketinin yakıt boşaltımı nedeniyle oluşan bulut diyebiliriz. Tabii ki resmî bir açıklama yok. Gelirse sizleri bilgilendireceğiz.