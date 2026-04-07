Artemis II Görevi Daha Tamamlanmadan Pek Çok İlke İmza Atıldı (Dahası da Gelecek...)

Artemis II görevi uzay görevleri arasında büyük öneme sahip ve daha görev tamamlanmadan pek çok ilke imza atılmış durumda.

NASA öncülüğünde gerçekleştirilen Artemis II görevi, insanlığın uzay keşfinde yeni bir çağın kapısını aralıyor. 1 Nisan’da Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan ekip, Ay’ın etrafında tarihi bir tur attıktan sonra Dünya’ya dönüş yolculuğuna geçti.

Astronotlar Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen’in yer aldığı görevin toplamda 10 gün sürmesi ve Kaliforniya açıklarında okyanusa inişle tamamlanması planlanıyor. Dahası, görev daha tamamlanmadan pek çok ilke imza atılmış durumda.

Artemis II görevinde şimdiye kadar kırılan rekorlar

İnsanlığın ulaştığı en uzak mesafe : Mürettebat, Dünya’dan tam 406 bin kilometre uzaklaşarak Apollo 13’ün rekorunu geride bıraktı.

: Mürettebat, Dünya’dan tam 406 bin kilometre uzaklaşarak Apollo 13’ün rekorunu geride bıraktı. 50 yıl sonra bir ilk : İnsanlar, Apollo 17’den bu yana ilk kez alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçti.

: İnsanlar, Apollo 17’den bu yana ilk kez alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçti. Yeni nesil araçlarla ilk insanlı uçuş : Space Launch System (SLS) roketi ve Orion uzay aracı ilk kez insan taşıdı.

: Space Launch System (SLS) roketi ve Orion uzay aracı ilk kez insan taşıdı. Derin uzaya giden ilk kadın : Christina Koch, Dünya yörüngesinin ötesine geçen ilk kadın oldu.

: Christina Koch, Dünya yörüngesinin ötesine geçen ilk kadın oldu. Ay mesafesine ulaşan ilk siyahi astronot : Victor Glover tarihe geçti.

: Victor Glover tarihe geçti. ABD dışından bir ilk : Kanadalı Jeremy Hansen, Ay görevine katılan ilk Amerikalı olmayan astronot oldu.

: Kanadalı Jeremy Hansen, Ay görevine katılan ilk Amerikalı olmayan astronot oldu. Dört kişilik ilk Ay ekibi: Apollo görevlerinden farklı olarak bu kez dört astronot birlikte uçtu.

Artemis II görevi, Artemis Programı kapsamında Ay’a insanlı inişin önünü açacak kritik bir test. Önümüzdeki yıllarda planlanan görevlerle, Ay’da kalıcı üs kurulması ve hatta Mars’a insan gönderilmesi hedefleniyor. Bu sebeple daha birçok rekorun kırıldığına şahit olacağız.