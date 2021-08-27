43 Milyon Yıl Önce Yaşamış, 4 Ayaklı Balina Fosili Bulundu

Bilim insanları, Mısır'ın Fayyum bölgesinde 43 milyon yıl önce yaşamış, hem karada hem de suda yaşayabilen bir balina iskeleti keşfetti.

Şu anda denizlerde, okyanuslarda yaşayan balinaların, yaklaşık 50 milyon yıl önce ilk olarak Güney Asya'da evrimleştiğine inanılıyor. Kısa süre önce ise sadece suda yüzebilen, ancak milyonlarca yıl önce 4 ayaklı olduğu için karada da yaşayabilen balinalara dair ilk örneklerden biri, Peru'da bulunmuştu.

Mısır Mansoura Üniversitesi'nden bilim insanları, geçtiğimiz günlerde bu örneklere bir yenisini daha ekledi ve eskiden denizlerle kaplı olan Mısır'ın batısındaki bir çöl olan Fayyum'da 4 ayaklı bir balina iskeleti buldular. Keşiften sonra üniversitede bilim insanlarının analizlerine tabii tutulan balinaya dair ilgi çekici detaylar ortaya çıktı.

İskeletin kafası, eski Mısır tanrısı Anubis'e benziyor

Yaklaşık 43 milyon yıl önce yaşadığına inanılan Amfibi Phiomicetus Anubis türündeki bu balina, yaklaşık 600 kilo ağırlığında ve kendi ağırlığını taşıyabilecek 4 farklı ayağa sahip. The Royal Society adlı bilim dergisinde yayınlanan makaleye göre 3 metre uzunluğa sahip bu balina, hem karada hem de denizdeki avını yakalayabilmek için son derece güçlü bir çeneye sahip.

Çalışmanın baş yazarı Abdullah Gohar, kafatası eski bir Mısır tanrısı olan Anubis'e benzeyen bu iskelet için şu ifadeleri kullandı; "Phiomicetus Anubis, önemli bir balina türü olmakla beraber Mısır ve Afrika paleontolojisi için son derece kritik bir keşif."

43 milyon yıl önce yaşadığına inanılan iskeletin diğer görüntüleri: