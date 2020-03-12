Araştırmacılar, 11 uydu görevinden elde edilen verileri birleştirerek iklim değişikliğinin önümüzdeki 80 yıl içindeki etkilerini ortaya çıkardılar. 1992’den 2017’ye kadar Grönland ve Antarktika 6.4 trilyon ton buz kaybetti. Eriyen buzlar deniz seviyesinin 17.9 milimetre yükselmesine neden oldu.

50 uluslararası kuruluştan bilim insanları bir araya gelerek iklim değişikliğinin Grönland ve Antarktika üzerindeki etkileri hakkında bir çalışma gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre 2100 yılına kadar deniz seviyeleri yaklaşık 17 santimetre yükselecek.

Küresel ısınma şu anki haliyle devam ederse, deniz seviyelerinin 17 santimetre yükselmesi kaçınılmaz olacak. Deniz seviyelerindeki bu 17 cm’lik yükselme, kıyılarda yaşayan yaklaşık 400 milyon insanı sel riski ile karşı karşıya bırakacak.

Buz Levhası Kütle Dengesi Karşıtlık Alıştırması (IMBIE) olarak isimlendirilen çalışmada buz tabakalarının kütle, hacim, akış ve yerçekimi değişiklikleri belirlendi. 11 farklı uydu görevi ve 26 çalışmanın verileri, bu çalışma için bir araya getirildi.

Yapılan çalışma sonucunda bilim insanları, Antarktika ve Grönland’ın 1992 ile 2017 yılları arasında 6.4 trilyon ton buz kaybettiğini belirlediler. Devasa boyutlardaki bu buz kaybı Dünya üzerindeki denizlerin 17.8 mm yükselmesine neden oldu. Deniz seviyelerinin yükselmesine neden olan bu buz kaybının yüzde 60’ı Grönland’da olurken kalan yüzde 40’ı Antarktika’da meydana geldi.

Araştırmanın sonuçlarının anlatıldığı Nature dergisinde yayınlanan makalenin yazarlarından Leeds Üniversitesi’nden Andrew Shepherd, deniz seviyelerindeki yükselişin kıyılarda yaşayan insanları tehdit ettiğini açıkladı. Shepherd, Dünya’nın aynı şekilde ısınmaya devam etmesi halinde yüzyılın sonunda deniz seviyelerinin 17 cm yükseleceğini sözlerine ekledi.





Makalenin yazarlarından NASA’da görevli bilim insanı Erik Ivins, kutup buzullarının uydu görüntülerinin iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen buz kayıpları ve deniz seviyelerinin yükselmesi konusunda önemli olduğunu söyledi. Ivins, uydu görüntülerinden elde edilen bilgisayar simülasyonlarının iklim değişikliği senaryolarını daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdiğini de ifade etti.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, buzul tabakalarının erimeye devam etmesinin ilk etapta okyanusların seviyelerini artıracağını belirttiler. Okyanuslarda denizlerin seviyesinin yükselmesi, kıyı bölgelerinde yaşayan insanların yaşam alanlarını tehlike altın sokabilir.