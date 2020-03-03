İklim Değişikliği, Dünyadaki Plajların Yarısını Yok Edecek

İklim değişikliği nedeniyle bu yüzyılın sonunda sıcaklığın 2.8°C artması bekleniyor. Sıcaklığın bu kadar artması deniz seviyelerinin yükselmesine neden olarak dünyadaki plajların yarısın yok olmasına neden olacak.

Dünyanın dört tarafındaki plajlar iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şu an insanların keyifle tatillerini yaptığı plajlar iklim değişikliği nedeniyle yükselecek denizlerin altında kalabilir veya yıkıcı erozyondan etkilenebilirler. Özellikle okyanus kıyısındaki plajlar büyük tehlike altında.

Avrupa Komisyonu’ndan bilim insanları, yüzyılın sonunda sıcaklıkların 2.8°C artması sonucunda dünyaca ünlü plajların en az yarısının yok olacağını açıkladılar. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırma, iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılında dünya sahillerinin yüzde 15’inin yok olacağını gösteriyor.

Bilim insanlarının meydana getirdiği RCP 8.5 adı verilen senaryoya göre 2100 yılına kadar dünyadaki plajların yüzde 49.5’i yok olacak. Daha açık ifade etmek gerekirse 132.000 km sahil şeridi 2100 yılına kadar yok olacak. Kaybın 2050 yılında bile 40.000 km olacağı görülüyor. Daha az korkunç olan bir başka senaryo olan RCP 4.5’a göre ise çoğu önümüzdeki 30 yıl içerisinde gerçekleşmek üzere 2100 yılına kadar 95.000 kilometre sahil şeridi yok olacak.

Araştırmanın bulgularına göre 2100 yılına kadar yok olacak sahiller sıralamasında 15.000 km ile Avustralya ilk sırada yer alıyor. Avustralya’nın ardından ise Kanada, Şili ve ABD geliyor. Meksika, Çin, Rusya, Arjantin, Hindistan ve Brezilya’da plajlarını kaybetmeye devam edecek diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Mevcut sıcaklık eğilimleri olduğu haliyle devam ederse yüzyıl sonunda Dünya'daki ortalama sıcaklığın 2.8°C artması bekleniyor. İmzalanan protokoller ile sıcaklık artışının engellenmesi için önlemlerin alınacağı söylenmesine rağmen hedefler gerçeklerden uzakta.

Kumlu sahil şeritleri, iklim değişikliğinin etkilerinin ön cephesinde yer alıyorlar. Kumlu sahiller, deniz seviyesindeki değişikliklere kayalık sahil şeritleri ve uçurumlardan daha hızlı tepki veriyorlar. Bu da plajları iklim değişikliğinden ilk etkilenecek sahil şekilleri haline getiriyor.

Uzmanlar, plajların kaybının turizm açısından yıkıcı olmasından daha da önemli olarak nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu kıyı şeritlerinde önemli bir güvenlik tehditi oluşturduğunu belirtiyorlar.

En fazla risk altındaki plajlar, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip alçak kıyı bölgelerinde bulunuyor. Bilim insanları, bu plajlarının yarısının yüzyılın sonuna kadar kıyı erozyonu tarafından ciddi şekilde tehdit edileceğini söylüyorlar. Küresel ısınmanın kontrol altına alınamaması, tehdit altındaki plajların miktarının artmasına da neden olabilir.

Leeds Üniversitesi Polar Gözlem ve Modelleme Merkezi yöneticisi Profesör Andrew Shepherd, kıyı bölgelerinin iklim değişikliğinin en kötü etkilerine karşı hazırlanması çağrısında bulundu. Shepherd, “Ne yazık ki Antarktika ve Grönland’dan gelen buz kayıpları, en kötü iklim ısınma senaryosunu izliyor. Bu nedenle kıyı manzaramızda değişiklikler yapmaya şimdiden hazırlanmalıyız” dedi.