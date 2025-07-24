Yazılım alanında kariyer hedefleyen gençler için geleneksel eğitim modellerinden farklı bir alternatif sunuluyor. Öğretmensiz ve tamamen proje temelli bir yapıya sahip olan bu sistem, katılımcılara esnek ve erişilebilir bir öğrenme süreci sağlıyor. Türkiye’de iki farklı şehirde faaliyet gösteren bu model, yeni dönem başvurularını almaya hazırlanıyor.

Öğretmensiz ve tamamen ücretsiz eğitim modeli sunan 42 Türkiye, İstanbul ve Kocaeli’deki kampüslerinde 2025 Eylül ve Kasım döneminde yeni öğrenci kabulüne devam edecek. Sisteme başvurmak için üniversite diploması ya da sınav sonucu gerekmiyor. Adayların 16 yaşını doldurmuş olması yeterli.

42 Türkiye, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Bilişim Vadisi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Fransa merkezli 42 Network’ün bir parçası olan bu yapı, dünya genelinde 32 ülkede toplam 58 kampüsle faaliyet gösteriyor.

26 günlük "havuz" süreciyle teknik ve sosyal beceriler ölçülüyor

Türkiye’deki kampüslerde eğitim almak isteyen adaylar, çevrim içi kayıt sonrası 26 günlük “havuz” sürecine dahil oluyor. Bu süreçte hem teknik beceriler hem de problem çözme ve ekip çalışması gibi sosyal yetkinlikler değerlendiriliyor.

Programda öğretmen bulunmuyor ve eğitim tamamen proje tabanlı ilerliyor. Katılımcılar, birbirlerinden öğrenerek yazılım dünyasına adım atarken zaman yönetimi ve liderlik gibi beceriler de kazanıyor. Kampüslerin 7/24 açık olması sayesinde öğrenciler, diledikleri saatlerde eğitimlerine devam edebiliyor. Yazılım alanında kariyer hedefleyen ve farklı bir eğitim modeli arayan herkes, 42 Türkiye’nin İstanbul ve Kocaeli kampüslerine başvuruda bulunabiliyor.