Bugüne kadar hayat tarzı olarak garip huyları benimsemiş insanları hep gördük. Ancak işi ileriye götürerek hayatı boyunca acı çekmeyi bile isteye kabullenmiş insanlar da var, tıpkı tam 48 yıldır sağ kolunu havada tutan Amar Bharati gibi.

Kolunuzu havaya doğru kaldırıp bir süre öyle durmaya çalışın. Ne kadar dayanabilirsiniz? 2 dakika? Belki maksimum 4-5 dakika… Öyle durduğunuz sürece %99 ihtimalle bir süre sonra kolunuz uyuşmaya başlayacak ve inanılmaz bir acı hissedeceksiniz.

Çok uzun süredir, hatta tam olarak 48 yıldır bunu yapıp hiçbir acı hissetmeyen birisi var; Amar Bharati. Eşini ve çocuklarını bırakıp kendisini kutsal bir şeylere adamak isteyen Bharati, inancı yüzünden yıllardır sağ kolunu havada tutuyor ve evet, bu zamana kadar o kolu hiç indirmemiş.

Her şey bir rüyayla başlıyor...

Bharati Yeni Delhi’de yaşıyor. Doğum yılına dair net bir bilgi yok, ancak tam 48 yıldır sağ kolunu havada tuttuğunu ve fotoğraftaki hallerini göz önünde bulundurursak Bharati’nin 70’li yaşlarda olduğunu söyleyebiliriz.

1970’li yıllarda Bharati, bir Hint bankasında çalışırken üç çocuğu ve eşiyle birlikte mütevazı bir hayat sürüyormuş. 1973 yılında -kendi ifadelerine göre- gördüğü bir rüya sebebiyle bir sabah uyandığında Sadhu kızılderilisi olmaya ve Hinduizm inancına ait bir tanrı olan Shiva’ya inanmaya karar vermiş.

İşini, eşini hatta çocuklarını bile ardında bırakan Bharati, tek başına bir hayat yaşamaya karar vererek kendisini Shiva’ya adamış. Bharati’nin koluyla ilgili hikayesi buradan sonra biraz ilginçleşiyor.

Bharati, inancını acı verici bir yolla göstermeye karar vermiş bir keşiş

Bharati kızılderili olmaya karar vermiş, ancak bir kızılderili, hatta Shiva’ya inanan bir keşiş olmanın gerektirdiği tüm kurallara uymayı pek tercih etmemiş. Daha sonra bu davranışı yüzünden kendisine kızmış ve yeterince “inançlı” biri olmadığını düşünerek kendisine inanmanın daha sert ve zorlayıcı bir yolunu aramış.

Bu sebeple Bharati, Shiva’ya olan inancını göstermek adına hayatının geri kalanında sağ kolunu hep havada tutmaya karar verdi. Bharati’nin anlattıklarına göre ilk başlarda bu hareketi yapmak epey acı verici bir şeymiş. Ancak zamanla iradesini daha da güçlendirmiş ve hatta ikinci yıldan itibaren hiçbir şey hissetmemeye başlamış.

Bharati'nin bu kararı sonra dünya çapında ses getiriyor

Yaşlı adamın bu hareketi, özellikle keşişler dünyasında büyük bir ses getirmiş durumda. Sağ elini havada tutmaya karar veren Bharati’ye o dönemde yoğun ilgi gösterilmiş ve birçok kişi, yaşlı adamla röportaj yapmış, zaten olayın asıl detayları da bu röportajlardan sonra ortaya çıkmış.

Yaşlı adam, bu hareketinin barışı desteklediğini düşünüyor

Bharati, dünyadaki şiddetten ne kadar rahatsız olduğunu bugüne kadarki tüm röportajlarında dile getirmiş. Söylediklerine göre de sağ elini havada tutmasının ardındaki sebep sadece Shiva’ya olan inancını pekiştirmek değil, aynı zamanda dünya barışını yansıtmakmış.

Manevi sebeplerden dolayı elini hiçbir zaman indirmeyecek olan Bharati, Hindistan’da düzenlenen bir törende şu açıklamaları yapmış; “Ben çok şey istemiyorum. Neden aramızda kavga ediyoruz, neden aramızda bu kadar kin ve düşmanlık var? Tüm insanların barış içinde yaşamasını istiyorum.”

Bharati, artık istese de kolunu indiremez gibi gözüküyor

Daha önce de belirttiğimiz gibi Bharati’nin kolundaki acı ilk başlarda dayanılmaz durumdaymış. Ancak zamanla Bharati bu acıya alışmış ve bu 48 yıllık süreç içerisinde sağ kolunda kalıcı sinir hasarları oluşmuş. Bharati’nin diğer koluna göre son derece zayıf kalan sağ kolu, bunca zamandan sonra tüm işlevini yitirmiş ve uzmanların söylediklerine göre yaşlı adamın kolunu indirme şansı pek kalmamış.