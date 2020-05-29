4K Film ve Dizi İzlemek İçin Hangi Donanımlar Gerekiyor?

Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor, sevdiğimiz dizi ve filmler 4K kalitede yayınlanıyor. Peki, 4K nedir? 4K film ve dizi izlemek için hangi donanımlara ihtiyacımız var ve en önemlisi 4K gerekli mi gibi soruları sizin için yanıtladık.

Yeni yapımların sayısı her geçen gün artıyor. Artık yayınlanan diziler, filmler, oyunlar yüksek görüntü kalitesi ile neredeyse gerçekmiş gibi kullanıcıya sunuluyor. 4K olarak isimlendirilen bu yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini elde etmek için ne yapmak gerekiyor? 4K film ve dizi izlemek için hangi donanımlara ihtiyacımız var?

4K film ve dizi izlemek için her kullanıcının sahip olması gereken bazı donanımlar var. Elbette bu donanımlar da 4K film ve dizi izlemek için yeterli değil, bir de 4K film ve dizilere ulaşmak gerekiyor. Bunların hiçbiri düşünüldüğü kadar zor değil. Günümüzün en keyif veren teknolojilerinden olan 4K ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için detaylı olarak anlattık.

4K nedir?

Ayrıntılara girmeden önce 4K nedir sorusunu yanıtlayalım. Dijital görüntülerin ölçme birimi pikseldir. Bir görüntüde ne kadar çok piksel olursa, izlediğiniz görüntü bir o kadar canlı ve renkli olacaktır. 4K ya da ultra yüksek çözünürlük olarak isimlendirilen video kalitesi standardının piksel oranları 3840 x 2160 pikseldir.

Bu piksel oranına anlam verebilmek için 4K öncesi favorimiz HD video kalite standardının 1280 x 720 piksel olduğunu hatırlatalım. Yani aralarında gözle görülür sayıda piksel farkı var. 4K film ve dizi kalitesini genellikle 55 inç ve üzeri televizyonlarda yakalayabilirsiniz. Elbette gerekli birkaç donanım daha var.

4K gerekli mi?

Eğer kullanmakta olduğunuz mevcut televizyonunuz HD uyumluysa onun yerine hemen gidip 4K uyumlu bir televizyon alın diyemeyiz. Fakat mevcut televizyonunuzu yenilemek istiyorsanız, yeni alacağınız televizyonunuz mutlaka 4K uyumlu bir model olmalı.

Pek çok dijital yayın platformu 4K yayınlar sunuyor hatta geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde Super Bowl finali bile 4K olarak yayınlandı. 4K giderek daha yaygın bir video kalite standardı haline geliyor ve siz de daha keyifli bir izleme deneyimi için bu yeni standarda uyum göstermelisiniz.

4K olarak izlediğiniz bir yayın, diğer video kalite standartlarına göre çok daha canlı renklere, kaliteli bir çözünürlüğe sahip olacak. Gren adı verilen görüntü kalitesini düşüren, piksel eksikliğinden kaynaklı, can sıkıcı bozulmalara 4K ile elveda diyebilirsiniz.

4K izlemek için ne gerekli?

4K film izlemek için sahip olmanız gereken bazı donanımlar var. Maalesef bu donanımlardan biri olmasa bile 4K izleme şansınız oldukça zor. 4K izlemek için ne gerekli sorusununun yanıtını üç madde olarak verebiliriz;

4K uyumlu bir televizyon

25 Mbps ve daha hızlı bir internet bağlantısı

4K film ve dizi yayını yapan bir platform üyeliği

4K uyumlu bir televizyon

4K video kalite standardında film ve dizi izleyebilmek için ilk ve en önemli donanım ihtiyacı 4K uyumlu bir televizyondur. Son yıllarda çıkan, 55 inç ve üzeri televizyonların pek çoğu 4K uyumlu olarak kullanıcıya sunuluyor.

4K uyumlu bir televizyon alırken 120 Hz ve üzeri bir yenileme hızına sahip olmasına dikkat edin. Ayrıca televizyonun PlayStation 4 Pro, Xbox One X gibi 4K yayın akışı sağlayan cihazları bağlamak için birden fazla HDMI girişine sahip olması size avantaj sağlayacaktır.

25 Mbps ve daha hızlı bir internet bağlantısı

Şu an için ülkemizde TRT 4K kanalı dışında 4K film ve dizi yayınlarına bir tek dijital yayın platformları üzerinden ulaşabileceğimiz düşünülürse internet bağlantı hızının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. ADSL şu an için bu kadar hızlı bir internet hızı sunamıyor. Bunun yerine VDSL ve fiber internet gibi farklı alt yapılara sahip alternatifleri düşünebilirsiniz.

4K film ve dizi yayını yapan bir platform üyeliği

Netflix, Amazon Prime Video ve Youtube üzerinden ülkemizde 4K görüntü kalitesinde film ve dizi izleyebilirsiniz. Youtube’da ücretsiz olarak pek çok 4K kalitede video izleme şansınız var. Fakat Netflix ve Amazon Prime Video ücretli üyelik sistemiyle çalışan platformlardır.

Amazon Prime Video’nun aylık abonelik ücreti şu an için 5.99 Euro olarak belirlenmiş durumda. Netflix'in ise kullanım şartlarına ve sunduğu görüntü kalitesine bağlı olarak farklı abonelik ücretleri var. Bu platformların 4K yayınlarına, televizyonunuza uyumlu uygulamalar üzerinden ya da PlayStation 4 Pro, Xbox One X gibi 4K yayın akışı sağlayan cihazlar ile ulaşabilirsiniz.

4K film ve dizi izlemek için diğer yollar:

Youtube üzerinden ya da aylık abonelik sistemi ile çalışan dijital yayın platformları üzerinden 4K film ve dizi izleyebileceğinizi anlattık. 4K yayına ulaşabileceğiniz diğer bir yol ise TRT 4K kanalını izlemektir. Şu an için standart bir yayın akışına sahip olan kanal, ilerleyen zamanlarda bu yeniliğin öncüsü olarak ülkemizdeki yayınını daha da geliştirebilir.

4K film izlemek için yapmanız gerekenleri sizin için anlattık. Günümüzde 4K video kalite standardı, dünyadaki en yüksek görüntü kalitesini sunuyor. 8K video kalite standardı şu an için yeterince yaygın değil fakat ilerleyen günler ne gösterir bilinmez.