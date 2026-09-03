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500 Bin Araçlık Araştırma Elektrikli Otomobillerin 150 Bin Kilometre Sonraki Batarya Kaybını Ortaya Çıkardı!

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Yarım milyon aracı inceleyen yeni bir araştırma, elektrikli otomobillerin 150 bin kilometre sonra bile batarya kapasitelerinin %90'ını koruduğunu kanıtlıyor. İkinci el pazarını şekillendirebilecek bu verilere göre menzil kaybındaki asıl belirleyici, araç modelinden ziyade sürücülerin şarj alışkanlıkları.

500 Bin Araçlık Araştırma Elektrikli Otomobillerin 150 Bin Kilometre Sonraki Batarya Kaybını Ortaya Çıkardı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Elektrikli araç pillerinin zamanla ne kadar kapasite kaybettiği sorusu, 500 binden fazla bağımsız testle yanıt buldu. Avusturya merkezli teknoloji şirketi AVILOO'nun yayımladığı araştırma, 2022-2026 yılları arasında 20 popüler modeli doğrudan arıza tespit portu üzerinden inceledi.

Sonuçlara göre araçlar 50 bin kilometrede batarya kapasitesinin ortalama %94'ünü, 150 bin kilometrede ise %91'ini koruyor. Ancak asıl belirleyici olan sürücü profili. Öyle ki, aynı model iki aracın batarya durumu arasında tamamen şarj alışkanlıklarından kaynaklanan %13,5'lik bir fark ortaya çıkabiliyor. Bu da elektrikli araba pil ömrü ve menzil kaybının, üreticiden çok kullanıcının rutinine bağlı olduğunu gösteriyor.

İçerikten Görseller

500 Bin Araçlık Araştırma Elektrikli Otomobillerin 150 Bin Kilometre Sonraki Batarya Kaybını Ortaya Çıkardı!
Hyundai_Ioniq_5_AWD_Techniq-Paket_–_f_31122024
tesla-model-y
Nissan_Leaf_2022-01@2x
hacking_ev_chargers_Main +1

Zirvenin sahibi uzak doğudan

Hyundai_Ioniq_5_AWD_Techniq-Paket_–_f_31122024

Veriler, batarya kapasitesini en iyi koruyan modelleri net bir şekilde sıralıyor. 150 bin kilometreyi deviren araçlar arasında zirveye Hyundai Ioniq 5 yerleşti. 72.6 kWh bataryaya sahip bu model, belirtilen mesafenin sonunda orijinal kapasitesinin %93,37'sini korumayı başardı.

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Avrupalı temsilci Mercedes-Benz EQA ise %93,97'lik oranla zirve ortağı oldu. BMW i4 ve Volvo XC40 Recharge gibi modeller de %92'nin üzerinde kalarak dayanıklılıklarını ispatladı. Bu istikrarın temelinde markaların kullandığı gelişmiş termal yönetim sistemleri yatıyor.

Çok satan modeller beklentileri karşıladı

tesla-model-y

Küresel pazarın en popüler iki modeli de testlerin odak noktasındaydı. Tesla Model Y (78.8 kWh), 150 bin kilometre sınırına geldiğinde batarya sağlığının %90,05'ini koruyor. Bu durum, aracın orijinal menzilinden sadece 17 kilometre civarında bir kayıp yaşadığı anlamına geliyor.

Avrupa pazarının gözdesi Volkswagen ID.4 (77 kWh) ise aynı kilometrede %90,90 seviyesinde kalarak rakibini yakından takip ediyor. Ancak her iki modelde de kullanıcıya bağlı olarak %11'lik bir sağlık farkı oluşabiliyor; bu da yaklaşık 45 kilometrelik bir menzile denk düşüyor.

Küçük bataryalar erken yoruluyor

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Daha mütevazı batarya kapasitesine sahip şehir araçlarında tablo biraz değişiyor. Nissan Leaf (40 kWh), Mini Cooper SE ve Renault Zoe gibi modeller, 150 bin kilometre sonunda %85 ile %87 bandına geriliyor. Özellikle Nissan Leaf modelinde görülen bu kapasite düşüşünün iki temel nedeni var.

İlki, bataryanın sıvı yerine hava soğutmalı bir sisteme sahip olması. İkincisi ise küçük bataryaların aynı mesafeyi katetmek için çok daha fazla tam şarj döngüsüne ihtiyaç duyması. Artan şarj mesaisi, hücreleri doğal olarak daha çabuk yoruyor.

İklim ve şarj alışkanlıkları ömrü belirliyor

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Peki aynı marka ve model iki otomobilin bataryası nasıl bu kadar farklı yıpranabiliyor? Araştırmacılara göre bunun cevabı şarj rutinleri ve coğrafyada. Sürekli hızlı şarj istasyonlarını kullanmak, aracı günlerce %100 şarjda bekletmek veya aşırı sıcak iklimlerde sürüş yapmak kimyasal bozulmayı hızlandırıyor. Kuzey Avrupa'daki bir araçla, Güney Amerika'daki bir aracın aynı kilometrede farklı kapasite sunmasının temel sebebi bu çevresel faktörler.

Yeni kurallar şeffaflık getirecek

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Batarya sağlığı konusundaki bu şeffaflık ihtiyacı, Avrupa Birliği'nin de gündeminde. 29 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek Euro 7 normları ile birlikte, elektrikli otomobillerin 5 yıl veya 100 bin kilometrede kapasitelerinin en az %80'ini korumaları yasal bir zorunluluk olacak. 8 yıl veya 160 bin kilometre için belirlenen sınır ise %72 olarak açıklandı.

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