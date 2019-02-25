5G Teknolojisi, 4G'den 10 Kat Hızlı Yaygınlaşacak

Barcelona’da gerçekleştirilen Mobile World Congress 2019’da yapılan açıklamalara göre 5G teknolojisi, 4G’ye kıyasla on kat daha hızlı yayılacak.

Mobil internet bağlantısında yeni nesil bağlantı 5G için altyapı çalışmaları devam ediyor. Çeşitli üreticiler hem baz istasyonları hem de mobil cihazlar için çipler ve sistemler üretmeye devam ediyor.

5G’nin en önemli özelliği ise geçmişteki bağlantı sistemlerinden çok daha hızlı bağlantı hizmeti sağlaması. Tek bir çiple yüksek hızda bağlantı sağlayabilmek, akıllı ürünlerin de çeşitlenmesini ve yeni özelliklere kavuşmasını sağlayacak. Artık nesneler birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilecek ve daha hızlı veri transferi sayesinde pek çok teknoloji çok daha akıcı olarak kullanılabilecek.

Qualcomm, MWC 2019’da yaptığı tanıtımlarda “5G burada.” dedi ve bazı rakamlar açıkladı. Dünya çapında 20’den fazla operatörün ve 20 kadar akıllı telefon üreticisinin 5G üzerinde çalıştığını belirten firma, en önemli mobil çip üreticisi konumunda bulunuyor.

Android telefonlar yavaş yavaş 5G’ye geçmeye başlarken, Apple 2020 yılına kadar bekleyecek gibi duruyor. Google’dan Pazarlama Platformları ve Ekosistemleri Başkan Yardımcısı Bob Borchers, “Qualcomm ve Android, diğer partnerleriyle birlikte, geleceği yeniden inşa edecek.” diyor. 4G teknolojisi ilk çıktığında sadece üç cihaz tarafından destekleniyordu ve sadece 3 operatör bu teknolojiye yatırım yapmıştı. 5G teknolojisi 10 kat daha hızlı yayılacak.

Sözün özü, 5G teknolojisi artık hayatımıza girmeye başladı. 5G bağlantılar çalışıyor ve bu teknolojiye uygun cihazlar da tanıtılmaya başlandı. Qualcomm da Snapdragon 855 işlemciyle birleştirdiği 5G modemleri sayesinde büyük bir atılım yapacak ve şirketin yatırımcıları da Apple’ı unutabilecek.