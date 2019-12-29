5G ile Wi-Fi 6 Arasındaki Güvenlik Farkları Nelerdir?

Önümüzdeki yıllarda kullanım alanları yaygınlaşacak olan 5G ile Wi-Fi 6 teknolojileri arasındaki güvenlik farkları nelerdir? Bu yazımızda her iki teknolojinin de birbirlerinden farklı yönlerine bakacağız ve iki teknolojiyi de güvenlik açısından inceleyeceğiz.

2020’ye girmemize sayılı günlerin kaldığı bu dönemde 5G teknolojisinden beklentiler giderek büyümeye devam ediyor. Birçok operatör, kurumsal ağ ve nesnelerin interneti pazarlarını, iç ve dış mekânı kapsayan uçtan uca hizmetle hedeflemenin bir yolu olarak tanıtıyor. Peki 5G, karar vericilerin tüm sorularına yanıt verecek mi?

5G geldiğinde Wi-Fi teknolojisinin oynayacağı rol ve birlikte nasıl çalışabilecekleri konusunda bir karışıklık var. Operatörler her ne kadar 5G ağlarını dağıtmaya yeni başlamış olsalar da müşterilerin, gelecek yılki 5G teklifleri için beklemelerine değip değmeyeceğine veya 5G’nin gerçekten istediklerini sunup sunmayacağına karar vermesi gerekiyor.

5G, Wi-Fi teknolojisinden daha mı güvenli?

Hücresel teknolojilerin Wi-Fi’dan daha güvenli olduğuna dair yıllardır süregelen yanlış bir algı var. LTE, nispeten güvenli olmasına rağmen mükemmel değil. Iowa ve Purdue Üniversitesi’nden araştırmacılara göre LTE, veri ele geçirme ve cihaz izleme de dâhil olmak üzere birkaç saldırıya karşı savunmasız kalıyor. Bu noktada 5G, çoklu kimlik doğrulama ve daha iyi anahtar yönetimleri ile LTE'deki güvenliği artırmasıyla biliniyor.

Bununla birlikte Wi-Fi güvenliği de ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki temel şifre koruması bile olmayan router'lar bu noktada ideal değil. Doğru erişim denetimleri ve parolalarla yapılandırılanların ise son derece güvenli olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca desteklenen yeni standartlarla Wi-Fi ağ güvenliği çok daha iyi bir noktaya gelmeyi başardı.

5G, Wi-Fi'dan daha fazla özellik sunuyor mu?

Herkes 5G’nin inanılmaz hızından bahsediyor olabilir ancak Wi-Fi 6’nın sunduğu hız; gecikme, spektral verimlilik, bağlantı yoğunluğu ve güvenilirlik, göz ardı edilebilecek şeyler değil. 4G’den farklı olarak 5G standardı; entegre Edge Compute (MEC), daha yüksek bağlantı yoğunluğu ve daha düşük bir gecikme gibi şeyler sunuyor.

Hücresel bağlantılar için bu özellikler yeni olabilir ancak sektörde pek de yeni sayılmaz. Wi-Fi dâhil olmak üzere kurumsal ağlar; yüksek bağlantı yoğunluğu, ağ sanallaştırma ve Edge Computing özelliklerine onlarca yıldır sahip. 5G ile Wi-Fi 6 karşılaştırıldığında ortaya çıkan en önemli fonksiyonel fark ise 5G'nin makro kapsama alanı ve yüksek hızlı mobilite sunması. Wi-Fi, bu özelliklerin her ikisini de içerecek şekilde tasarlanmamıştır.

Hangisi daha güvenilir?

Hem Wi-Fi 6 hem de 5G, doğru bir şekilde dağıtıldığında son derece güvenlidir. Çok sayıda kurumsal Wi-Fi müşterisi, büyük ve sofistike üretim tesisleri gibi zorlu ortamlarda son derece yüksek düzeyde güvenilirlik ve performans elde edebiliyor. Wi-Fi 6 ise mevcut güvenliği daha da artıracak.

Aslına bakacak olursak Wi-Fi ve 5G, son kullanıcıya daha iyi hizmet vermek için gelişiyor. 5G, yüksek hızlı mobilite ve makro kapsam alanı gerektiren iş uygulamalarına hizmet ederken Wi-Fi 6 ise bugün olduğu gibi çoğu kurumsal uygulama için güvenli ve uygun maliyetli bir erişim teknolojisi olarak hizmet vermeye devam edecek.