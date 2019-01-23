Apple, 6 Dolarlık Kablo Yüzünden 600 Dolar Fatura Çıkartıyor

Apple’ın Touch Bara sahip dizüstü bilgisayarlarını etkileyen bir problem, şirketin son dönemdeki politikalarını da tartışmaya açıyor.

Apple MacBook’larda yaşanan sorunun kaynağı, cihaz açılıp kapanırken ezilen kablolar olarak göze çarpıyor. Apple’ın ‘ince’ tasarımı nedeniyle ince kurdela kablolar kullanılan cihazlarda ekran belli bir dereceden fazla açılnca görüntü gidiyor. Aşağıdaki video, sorunu daha net anlatacaktır:

Bu sıkıntıyı MacBook Pro 2016 ve sonrasında gelen modellerden birini kullanan kişiler yaşıyor. ‘Sahne Işığı’ adı verilen bu problemi yaşayan Apple ürünleri şunlar:

MacBook Pro (13­-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (15-­inch, 2016)

MacBook Pro (15-­inch, 2017)

MacBook Pro (15-­inch, 2018)

Görüntü sorununun nedeni olan bağlantı kabloları, ekranla bütünleşik durumda. Yani yalnızca 6 dolara kabloları değiştirmek varken ekranın tamamını değiştirip 600 dolar ödemek gerekiyor.

AppleCare fiyatlarındaki artış ve Apple’ın servis gelirlerini arttırmak istemesi, “Bilerek mi kötü tasarımlar yapıyorlar?” sorusunu akla getiriyor. Apple MacBook Pro’ların klavyeleri hala çok kırılgan olmalarına rağmen değişimleri oldukça pahalı. iPhone X gibi telefonların arka kısmı için zarar görmeye çok açık olan cam kullanılıyor.

Apple’ın batarya konusunda yaşadığı sıkıntıyı da bilmeyen yok. Telefonlarının performansını düşürmekle suçlanan firma suçlamayı kabul etmiş ve çok düşük fiyattan batarya değişimi gerçekleştirmişti.

AppleCare şu anda yılda 37.2 milyar dolar gelir elde ediyor. Morgan Stanley bu rakamın 2023’te 100 milyar doları bulmasını bekliyor. Apple’ın büyüme trendinin devam etmesi için AppleCare büyük önem arz ediyor.

Burada mühim olan soru şu: Apple bu tarz tasarım sorunlarını ortadan kaldıracak mı? Firma şimdiye kadar üçüncü parti tamiri engelledi ve sorunları çözmek için pek de çaba göstermedi.