Apple, Ödülü Olmayan Fotoğraf Yarışmasını Resmen Başlattı

iPhone ile çekilmiş en güzel fotoğraflarınızı paylaşmak ve hiçbir şey kazanmak istemiyorsanız, şimdi tam sırası.

Son dönemde şirketin CEO'su Tim Cook'un da 'viral' bir çalışmayla ön plana çıkardığı fotoğrafçılık konusunda bir adım daha atıldı. Apple, bugün itibarı ile 'Shot On iPhone Challenge' isimli (iPhone ile Çekilmiş Fotoğraflar Yarışması) yeni etkinliğini duyurdu.

22 Ocak ile 7 Şubat tarihi arasında katılım gösterilebilecek yarışmanın sonucunda 10 farklı fotoğraf belirlenecek ve bu fotoğraflar billboardlarda, Apple'ın resmi satış mağazalarında kullanılacak. Yarışmanın kazananlarına ise herhangi bir ödül verilmeyecek.

İçlerinde Beyaz Saray'ın eski fotoğrafçısı Pete Souza'nın da bulunduğu 10 tecrübeli jürinin yer alacağı yarışmaya katılım Twitter üzerinden sağlanacak. #ShotOniPhone hashtagini kullanarak katılım sağlayabileceğiniz yarışmaya, isim_soyisim_iphonemodeli' şeklinde isimlendirdiğiniz fotoğraflarınızı 'shotoniphone@apple.com' mail adresine göndererek de katılabilirsiniz.