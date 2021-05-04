Twitter, 600 ve üzeri takipçiye sahip tüm kullanıcıların Spaces'ta sohbet odası oluşturabileceğini açıkladı. Ayrıca yakında eklenecek bir özellik ile Spaces yayınları için bilet satmak da mümkün olacak.

Sesli sohbet odaklı sosyal ağ uygulaması Clubhouse'un bir anda dünyaca ünlü isimleri platforma çekecek kadar popüler hale gelmesi, sosyal medya devlerinin de dikkatinden kaçmamış ve başta Facebook ve Twitter olmak üzere pek çok şirket, Clubhouse benzeri bir özellik ya da uygulama üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Twitter, söz konusu Clubhouse benzeri uygulamasına "Spaces" ismini verdiğini açıklamış ve ayrı bir uygulama yerine Twitter mobil uygulamasından erişilebilecek bir özellik olacağını aktarmıştı. Resmi blog sayfasından yeni açıklamalarda bulunan Twitter, halihazırda sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilmekte olan Spaces'ın kimler tarafından, ne şekilde kullanılabileceğine açıklık getirdi.

Twitter, kullanıcıların Spaces'tan gelir elde edebilmesi için biletli yayın özelliği getiriyor

Spaces'ın hala geliştirilmekte olan bir özellik olduğunun altını çizen Twitter, bu nedenle özelliği herkes tarafından erişilebilir kılmadan önce daha fazla geri bildirime ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Twitter'ın açıklamalarına göre bugün itibarıyla Twitter'da 600 ve üzeri takipçiye sahip olan tüm kullanıcılar, Spaces'ta bir sohbet odası oluşturabilecekler.

Spaces'ın bir sosyal ağın ötesine geçerek bir etkinlik alanı olmasını isteyen Twitter, yakında Spaces'ta biletli etkinlik özelliği geleceğini de duyurdu. Buna göre Twitter kullanıcıları, gerçekleştirecekleri özel Spaces yayınları için bilet satışı yapabilecek. Bilet fiyatı ve adedinin etkinlik sahibi tarafından belirleneceği özellik ile hem etkinlik sahibi gelir elde edecek hem de Twitter, bilet fiyatından kesmiş olduğu komisyon ile kendine yeni bir gelir kapısı oluşturmuş olacak. Bu özellik de ilk başta sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılacak.

İleri bir tarihe Spaces yayını planlamak ve takipçilere bildirim göndermek mümkün olacak

Twitter, Spaces için bir hatırlatıcı yayınlamayı da planlıyor. Böylece kullanıcılar, direkt olarak bir Spaces yayını başlatmak yerine gelecekte başlatacakları bir Spaces yayını planlayabilecekler. Bu sayede yayına katılmak isteyenler, daha başlamadan haberdar olacak ve yayın başladığında bildirim alarak etkinliğin hiçbir anını kaçırmamış olacaklar.

Twitter'ın halihazırda test etmekte olduğu bir başka özellik ise yetki devri. Sohbet odasını oluşturan kişi, herhangi bir sebeple yayını terk etmek durumunda kalırsa, yayını yönetmesi için başka bir kişiye yetkilerini devredebilecek. Ayrıca Twitter, kullanıcıların Spaces'a daha kolay bir erişim sağlaması için ana sayfadaki tweetlerin başına görünen profil fotoğrafına mor bir halka ekliyor. Bu mor halka, söz konusu kullanıcının bir Spaces yayınında olduğunu gösteriyor ve profil resmine dokunarak söz konusu yayına katılabiliyorsunuz.