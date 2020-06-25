65 Yaş ve Üzeri, Seyahat İzin Belgesi ile Tatile Gidebilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği yeni bir genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınan yeni bir kararı uygulamaya koydu. Bakanlığın genelgesinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alarak tatile gidebilecekleri belirtiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ne yazık ki Türkiye'nin de uzun bir süredir gündeminde. Bugüne kadar 5.000'den fazla vatandaşımızın hayatına mal olan salgın, şu an için tam olarak olmasa da kontrol altına alınmış durumda. Hatta Türkiye, 1 Haziran'dan beri de "kontrollü sosyal yaşam" sürecinin içerisinde. Yani artık, koronavirüs nedeniyle hayatımızı kısıtlamıyor ancak tedbiri de elden bırakmıyoruz.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkisi altına aldığı andan itibaren özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza dikkat çekti ve evlerinden çıkmamalarını şiddetle tavsiye etti. Şimdiyse İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik yeni bir genelge hazırladı. 81 ile gönderilen bu genelge, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın tatile gidebilmelerine imkan tanıyor.

Türkiye'nin bir tatil cenneti olduğunu hepimiz biliyoruz. Her yıl milyonlarca vatandaş, ülkemizdeki tatil beldelerinin yolunu tutuyor. Bu yıl koronavirüs gölgesinde geçireceğimiz yaz mevsimi ise hem tedbir hem tatil nasıl olacak sorusu nedeniyle tam bir çıkmazda. Bu çıkmazlardan bir tanesi de 65 yaş ve üzeri vatandaşların tatil durumu. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi, bu konuya açıklık getiriyor.

Genelgeye göre son 3 yıl içerisinde organ ve kemik iliği nakli gerçekleştirmeyen, immün yetmezliği olmayan ve diyalize girmeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alabilecekler ve bu belge ile tatile gidebilecekler.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nasıl alınacak?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alabilmek için sağlık kuruluşlarına, valiliklere ya da kaymakamlıklara gitmek zorunda değiller. Vatandaşlarımız, e-devlet ya da "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı" aracılığıyla seyahat izin belgesi için başvuru yapabilecekler.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yine aynı durumdaki yakınları için de başvuru yapabilecekler. Bu bağlamda bir vatandaş, 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. Yani aynı ailedeki kişiler için ayrı ayrı başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Vatandaşlar aldıkları izin belgesi ile uçak, otobüs, tren ve özel araçlarıyla tatile gidebilecekler.