TÜİK, Türkiye'nin en mutlu şehirlerini açıkladı. Sonuçlar, Türkiye'nin en büyük şehirleri olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan insanların pek de mutlu olmadıklarını ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), vatandaşlar arasında tartışma yaratan verilerinden bir yenisini daha açıkladı. TÜİK'in yeni verilerine göre Türkiye'nin 'büyük' şehirlerinde yaşayan vatandaşların mutlu olduklarını söylemek pek de mümkün değil.

TÜİK'in son verilerine göre ülkemizdeki üç büyük şehirde yaşayan insanlar, ne yazık ki hallerinden pek de memnun değil. Açıklanan verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir; Türkiye'nin en mutlu ilk 49 ili arasında yer alamıyor.

Türkiye'nin en mutlu şehri: Karadeniz'in incisi Sinop

TÜİK'in yayımladığı verilerde ülkemizdeki en mutlu şehir bir kez daha Sinop oldu. Açıklanan verilere göre Karadeniz'de eşsiz bir doğaya sahip olan bu şehrin sakinleri, diğer 80 ilden çok daha mutlu. Sinop'u takip eden ilimiz ise Afyonkarahisar olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki en mutlu üçüncü il ise Bayburt.

Türkiye'nin en mutlu 20 şehri

Sinop: Mutluluk düzeyi yüzde 77,66. Afyonkarahisar: Mutluluk düzeyi yüzde 76,43 Bayburt: Mutluluk düzeyi yüzde 75,91 Kırıkkale: Mutluluk düzeyi yüzde 75,48 Kütahya: Mutluluk düzeyi yüzde 73,76 Çankırı: Mutluluk düzeyi yüzde 73,5 Düzce: Mutluluk düzeyi yüzde 72,77 Uşak: Mutluluk düzeyi yüzde 72,34 Siirt: Mutluluk düzeyi yüzde 71,65 Şırnak: Mutluluk düzeyi yüzde 71,36 Balıkesir: Mutluluk düzeyi yüzde 70,73 Hakkari: Mutluluk düzeyi yüzde 70,58 Isparta: Mutluluk düzeyi yüzde 70,35 Bolu: Mutluluk düzeyi yüzde 70,15 Sakarya: Mutluluk düzeyi yüzde 69,64 Kahramanmaraş: Mutluluk düzeyi yüzde 68,19 Aksaray: Mutluluk düzeyi: yüzde 67,84 Kırşehir: Mutluluk düzeyi yüzde 67,2 Amasya: Mutluluk düzeyi yüzde 66,02 Erzurum: Mutluluk düzeyi yüzde 65,68

Türkiye'deki üç büyük şehirin mutluluk durumuna baktığımızda en mutlu şehrin İstanbul olduğunu görüyoruz. TÜİK'e göre İstanbul'daki vatandaşların mutluluk seviyesi yüzde 58.40 ve kent, ülke genelinde 50. sırada yer alıyor. İstanbul'un hemen altında ise İzmir bulunuyor. 51. sırada olan İzmir'in mutluluk oranı yüzde 58.24. Başkent Ankara ise diğer iki büyük şehire oranla daha mutsuz. Ankara'nın mutluluk sırası, yüzde 56.23 mutluluk oranıyla 64 olarak açıklanmış durumda.