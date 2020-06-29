Prof. Dr. Naci Görür: 7.3 Büyüklüğünde Deprem Geliyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, muhtemel İstanbul depremi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, en az 7.3 büyüklüğünde bir depremin yaklaşmakta olduğunu, İstanbul için bu büyüklükte bir depremin sonuçlarının çok büyük olacağını söyledi.

Son günlerde Ege Bölgesi’nde ardı ardına yaşanan depremlerin ardından deprem uzmanları Türkiye’de gerçekleşebilecek olası depremler hakkında uyarılarını yinelemeye başladılar. Deprem uzmanlarının üzerinde durdukları konuların başında ise muhtemel İstanbul depremi geliyor.

Muhtemel İstanbul depremiyle ilgili yeni bir açıklama da Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e açıklamalar yapan Prof. Dr. Görür, İstanbul için minimum 7.3 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, 7.3 büyüklüğündeki depremin İstanbul’a etkisinin büyük olacağını ifade etti ve “Minimum 7.3 deprem geliyor, şakası yok. İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak” dedi.

Prof. Dr. Görür, yöneticilerin depreme karşı alabileceği önlemler hakkında da fikirlerini açıkladı. Görür, depreme karşı uzun soluklu, disiplinli ve bilimsel yöntemlere dayanan tedbirlerle yerleşim alanlarının depreme karşı güvenli hale getirilebileceğini söyledi.

Görür, böyle bir hazırlık çalışması çok uzun süreceği için hükümetlerin buna yaklaşmadığını söyledi. Görür, “Diyelim ki siz tüm Türkiye’de deprem kuşaklarında yerleşim alanlarını deprem güvenli hale getirmeye çalışıyorsunuz; çok disiplinli, belirli bütçelerle, aralıksız çalıştığınız zaman bile herhalde 20-30 seneden önce dönüştüremezsiniz” dedi.