Google, Apple ve Amazon gibi dev 7 teknoloji şirketi, AB'nin yeni Dijital Piyasalar Yasası gereğince uygulanacak yüklü sorumluluklara uyacağını açıkladı.

Teknoloji sektöründe yeni kurallar belirlemeye devam eden Avrupa Birliği, kasım ayında kabul ettiği “Dijital Pazarlar Yasası (DMA)” ile dev şirketlere büyük sorumluluklar yüklemişti. 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve değeri 75 milyar eurodan yüksek piyasa değerine sahip olan şirketler, ‘gatekeeper’ olarak değerlendirilecekti.

Gatekeeper olarak tanımlanan tüm isimler, akıllı telefonlarındaki mesajlaşma uygulamalarını rakipleriyle uyumlu hale getirecek ve telefonlara hangi uygulamaların ön yüklü geleceğini kullanıcının seçimine bırakacaktı. Bugün, Apple ve Google gibi 7 dev şirketten konuya yönelik ortak karar geldi.

7 dev şirket, AB'nin yasalarına uyacak:

Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Samsung ve ByteDance, Avrupa Birliği’nin yeni kriterlerine uyacaklarını paylaştı. Bilgi, Avrupa Birliği Komisyoneri Thierry Breton tarafından paylaşıldı.

Fakat sosyal medya devi TikTok’un sahibi ByteDance, listede olup olmaması gerektiği konusuna dair ışık tuttu. TikTok’un DMA kriterlerini karşılamasına karşın Avrupa Birliği içinde tüketiciler ve işletmeler arasında “yerleşik bir ağ geçidi” olmasını gerektiren kural kapsamında genel gereksinimleri karşılamadığı ifade edildi.

AB Komisyonu, şirketlerin “gatekeeper” tanımını 6 Eylül’de kesin karara bağlayacak. Bu kararın ardından şirketlerin yasaya uymaları için 6 ay süre sunulacak. Yasaya uymayan her bir şirkete, yıllık küresel cirolarının %10’una kadar ceza kesilebilecek.