[8-15 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 24 Ağustos'a kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Gamble With Your Friends 4.49$ 2.78$ (-%38) Arma 3 29.99$ 7.49$ (-%75) Age of History 2: Definitive Edition 6.49$ 3.89$ (-%40) HITMAN World of Assassination 14.99$ 1.49$ (-%90) Sins of a Solar Empire II 22.99$ 11.49$ (-%50) Dimhaven - The Lost Source 13.99$ 11.19$ (-%20) Yarimono 12.49$ 9.99$ (-%20) Empire of the Ants 31.99$ 11.19$ (-%65) DYSMANTLE 10.49$ 3.67$ (-%65) Academia: School Simulator 11.99$ 2.99$ (-%75) 9-nine-:Episode 4 10.49$ 5.24$ (-%50) Bum: Revenge 5.79$ 1.79$ (-%69) Warhammer 40,000: Mechanicus 14.99$ 1.79$ (-%88) Shelldiver 2.99$ 1.64$ (-%45) Rogue: Genesia 7.99$ 4.63$ (-%42) Star Trek: Infinite 17.99$ 4.49$ (-%75) Ghost Exile 3.99$ 2.67$ (-%33) Storage Hustle 3.49$ 1.74$ (-%50) IncreKnight 3.29$ 2.63$ (-%20) Death Relives 3.09$ 2.16$ (-%30)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.