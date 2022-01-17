A Haber, ABD ve Avrupa ülkelerinin enflasyon oranlarını Türkiye ile karşılaştırdığı sırada trajikomik bir hata yaptı. Bu hata, hızlı bir şekilde sosyal medyanın yeni gündemi haline dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ülkemizde enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır.” açıklamasıyla başlayan tartışmalar, Türkiye ve diğer ülkelerin enflasyonlarının karşılaştırılmasıyla devam ediyor. Bugünse daha önce de ‘gündem olan’ haberleriyle konuşulan A Haber’de gülünç bir durum yaşandı.

A Haber'de yaşanan o anlar

Avrupa ve ABD ülkeleri ile Türkiye’deki yıllık enflasyon oranını ve yıldan yıla artış oranını ‘karşılaştıran’ program sırasında bir kişi, tablonun en altındaki sayıyı ‘toplam sayı’ zannederek “Bunlar niye toplanıyor hocam? Ortalaması alınması lazım değil mi, altta 36….” sorusunu soruyor. Kendisinin soruyu sorduğu, diğer ülkelerin toplamı sandığı %36,08’lik enflasyon oranıysa Türkiye’nin enflasyon oranıydı.

A Haber’de yaşanan bu trajikomik hatanın ardından o anlara ilişkin görüntü, elbette kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyadan gelen bazı yorumlar şu şekildeydi: