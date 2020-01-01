A Quiet Place: Part II’nin İlk Resmi Fragmanı Yayınlandı

2020 yılının ilk resmi blockbuster film fragmanı, A Quiet Place: Part II fragmanı oldu. Bu yılın en önemli yapımlarından birisi olması beklenen filmin resmi fragmanını yönetmen John Krasinski paylaştı.

Yeni yılın ilk saatlerinde 2020 yılının ilk büyük film fragmanı da internette kendine yer buldu. Paramount Pictures’dan ve yönetmen John Krasinski’den gelen paylaşımlarla birlikte yılın ilk fragmanı A Quiet Place: Part II fragmanı oldu. İlk filmin yayınlandığı 2018 yılından sonra olanlar fragmanda kısaca ele alındı.

Yılın ilk resmi fragmanı

2018 yılında karşımıza çıkan A Quiet Place’te Krasinski’nin canlandırdığı karakter ailesini kurtarmak için kendisini feda ederken karısı Evelyn de (Emily Blunt) sese duyarlı yaratıkları nasıl ortadan kaldırabileceğinin yolunu bulmuştu. Bu filmde Evelyn, keşfettiği sırrı kullanarak işleri yoluna koymaya ve gezegeni kurtarmaya çalışıyor.

Yeni filmin fragmanında ailenin sessizce bir kumsalda ilerlediğini görüyoruz. Sese duyarlı canavarlara karşı sürekli ağlama riski taşıyan bir bebekle bu iş biraz daha zor hale geliyor. Haliyle bu durun, filmin gerilim dozunu da artıracaktır.

Tek düşman ses olmayacak

Devam filminin sinopsisine göre Abbott ailesi artık sessizlik içinde hayatta kalmaya çalışırken dış dünyanın da tehditleriyle yüzleşmek zorunda. Ve dış dünyaya çıktıklarında karşılarına çıkan tek tehdit, ilk filmdeki aşırı gelişmiş mutant yarasamsı yaratıklar olmayacak.

A Quiet Place: Part II, John Krasinski tarafından yönetilecek. Filmin uygulayıcı yapımcılığını Allyson Seeger, Joann Perritano ve Aaron Janus üstlendi. Yapımcı koltuğundaysa Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller ve Krasinski’nin kendisi yer alıyor. Devam filminin başrollerinde ise ilk filmde de gördüğümüz Emily Blunt, Millicent Simmonds ve Noah Jupe yer alacak. Ayrıca bu filmde seriye Cillian Murphy ve Djimon Hounsou da dahil olacak.

20 Mart 2020’de vizyona girecek A Quiet Place Part II'nin fragmanı