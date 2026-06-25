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Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

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A101, 25 Haziran itibarıyla uygun fiyata Samsung, Redmi, realme ve OPPO telefonlar satmaya başladı.

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her hafta uygun fiyatlı teknolojik ürünleriyle karşımıza çıkan A101, “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında ara sıra akıllı telefonlarla da karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firma, kullanıcıları çok sevindirecek yeni bir kampanya ile karşımıza çıktı. Samsung, Xiaomi Redmi ve OPPO gibi markaların modellerini uygun fiyata bizlerle buluşturacak.

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A101, 25 Haziran 2026, yani bugün itibarıyla Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7 FE başta olmak üzere 6 farklı Samsung telefon satacak. Aynı zamanda 3 Xiaomi Redmi, 1 realme ve 1 adet de OPPO telefon fırsatı var.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor
Ekran Resmi 2026-06-25 10.45.45

A101’in satışa sunduğu Samsung, Redmi ve OPPO telefonlar

Ekran Resmi 2026-06-25 10.45.45

  • Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB + 1 TB - 84.999 TL
  • Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8 GB + 256 GB - 42.999 TL
  • Samsung Galaxy S25 FE 8 GB + 256 GB - 35.599 TL
  • Samsung Galaxy A56 8 GB + 256 GB - 24.499 TL
  • Samsung Galaxy A36 8 GB + 128 GB - 18.999 TL
  • Samsung Galaxy A17 6 GB + 128 GB - 12.999 TL
  • Redmi 14 8 GB + 256 GB - 12.999 TL
  • Redmi 15 8 GB + 256 GB - 11.999 TL
  • Redmi 15C 6 GB + 128 GB - 8.999 TL
  • realme 12 Lite 8 GB + 256 GB - 9.799 TL
  • OPPO A5 6 GB + 128 GB - 9.799 TL

Yukarıda gördüğünüz ürünlerin tamamı, bugün itibarıyla A101’de satışta. Eğer bir amiral gemisi arıyorsanız S25 Ultra modeli tam size göre. Ayrıca üst düzey özellikler sunan katlanabilir telefon Z Flip7 FE ve S25 FE modellerini de normalden daha uygun fiyata tercih edebilirsiniz. Eğer çok para ödemeyeyim ancak gayet iyi bir telefonum olsun diyorsanız da Samsung'un en çok satan telefonlarından olan Galaxy A56 ve A36 modellerine göz atabilirsiniz.

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