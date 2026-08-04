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Redmi 17, Daha Tanıtılmadan Satışa Çıktı: Fiyatı ve Bazı Özellikleri Belli Oldu!

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Xiaomi’nin çok beklenen Redmi 17 4G modeli, daha tanıtılmadan Polonya’da listelendi. Böylecek Avrupa fiyatı belli oldu.

Redmi 17, Daha Tanıtılmadan Satışa Çıktı: Fiyatı ve Bazı Özellikleri Belli Oldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi’nin henüz resmi lansmanını gerçekleştirmediği ve hatta ana vatanı Çin’de dahi vitrine çıkarmadığı bütçe dostu modeli Redmi 17 4G, Polonya’daki bir teknoloji perakendecisinde listelendi. Sektörde uzun süredir dolaşan teknik özellik söylentilerini doğrulayan bu gelişme, cihazın Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

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Aşina olduğumuz üzere, teknoloji devlerinin Avrupa pazarına sunduğu akıllı telefon modellerinde genellikle batarya kapasitelerini düşürdüğüne şahit oluyoruz. Ancak Polonya'daki perakende kayıtları, Redmi 17 4G’nin Avrupa varyantında devasa kapasiteli bir batarya ile geleceğini kesinleştiriyor.

İçerikten Görseller

Redmi 17, Daha Tanıtılmadan Satışa Çıktı: Fiyatı ve Bazı Özellikleri Belli Oldu!
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Redmi 17 4G neler sunacak?

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Sızıntılarda daha önce dile getirilen fiyat tahminleri ise listelemeyle çürütüldü; zira cihaz beklenenden daha uygun bir fiyat etiketiyle listelendi. Verilere göre telefonun 4/128 GB versiyonu 210 euro, 4/256 GB versiyonu ise 255 euro gibi gayet bütçe dostu fiyatlarla çıkış yapacak.

Listeleme yapılsa da hâlâ tüm özellikler elimizde yok. Cihazda 4 GB RAM ve 128/256 GB depolama yer alacağı kesinleşti. Bunun yanı sıra 7500 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacağı da doğrulandı. Ayrıca 1600 x 720 piksel 6,9 inç ekran, Helio G91 Ultra işlemci ve 50 MP kamerası da listelemede yer aldı. Diğer özellikleri resmî tanıtım yapıldığında öğreneceğiz.

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