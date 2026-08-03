Yeni bir iddia, Apple’ın iPhone 18 Pro modellerine RAM krizi nedeniyle 300 dolara varan zam yapabileceğini öne sürdü.

Yapay zekâ nedeniyle artan talebin sonucunda oluşan ve geçen yıldan beri dünya çapında devam eden RAM krizi, akıllı telefonları da çok kötü etkilemişti. Öyle ki cihazlara ciddi zamlar geliyordu. Şimdi ise iPhone’lar konusunda moralleri bozacak bir iddia ortaya atıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Analist Jeff Pu tarafından yapılan paylaşıma göre bu yıl tanıtılacak olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, mevcut iPhone 17 Pro serisine kıyasla çok daha pahalı olabilir. Zammın %30’lara varabileceği konuşuluyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

300 dolara varan zam gelebilir

İddiaya göre teknoloji devi, yeni Pro modellerini iPhone 17 Pro serisine kıyasla 250 ila 300 dolar daha pahalı yapabilir. Bu fiyat artışının arkasındaki temel sebebin ise yapay zekâ altyapı yatırımları nedeniyle yaşanan bileşen tedarik sıkıntıları, artan 2nm yonga maliyetleri ve yükselen DRAM/NAND fiyatları olacağu belirtilmiş.

Şu anda iPhone 17 Pro modeli 1.099 dolar, iPhone 17 Pro Max ise 1.199 dolar başlangıç fiyat ile satılıyor. Eğer iddia doğru çıkarsa düz iPhone 18 Pro 1350-1400 dolar, Pro Max 1550-1600 dolar seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz yüksek bir rakam. Umarız iddia doğru çıkmaz. Böyle bir şey olursa Türkiye’de şu ankinden 40-50 bin TL daha pahalı fiyatlar olabilir.