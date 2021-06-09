AB Ülkelerine En Çok Bisiklet İhraç Eden Ülkeler Açıklandı

Statista, Avrupa Birliği ülkelerinin geçtiğimiz yıl boyunca 5 milyonu aşkın bisiklet ithalatı yaptığını açıkladı. Bu araştırmayı detaylandıran kurum, Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir bisiklet üreticisi olduğunu gösteriyor. Zira Türkiye, 5 milyonluk ithalatın yüzde 7'sini tek başına karşıladı.

Resmi verilere dayandırarak yaptığı araştırmalarla önemli istatistiklerin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Statista, Avrupa İstatistik Ofisi'nden aldığı verilerle yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Avrupa'ya ithal edilen bisikletlerin en çok hangi ülkelerden satın aldığını gösteren bu araştırma, Türkiye'nin Avrupa için önemli bir bisiklet üreticisi olduğunu gözler önüne seriyor.

2020 yılının verilerine dayandırılarak ortaya çıkarılan istatistikler, Avrupa Birliği'nin 2020 yılında 5 milyonu aşkın bisiklet ithalatı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bu rakam düşükmüş gibi görünse de 2019 yılına kıyasla bisiklet ithalatında yaşanan yüzde 35'lik artış, Avrupa Birliği ülkelerinin bisikletlere gösterdiği ilginin her geçen gün biraz daha arttığını gösteriyor. Peki Türkiye, bu ithalatın neresinde?

İşte Avrupa Birliği'ne en çok bisiklet ihraç eden ülkeler

Statista'nın açıkladığı araştırma sonuçlarına göre Avrupa Birliği ülkeleri, geçtiğimiz yıl en çok Kamboçya'dan bisiklet ithal etti. Hatta öyle ki ithal edilen neredeyse her 4 bisikletten 1 tanesi, Kamboçya'dan temin edildi. Bu ülkeyi ise yüzde 17'lik ihracat oranı ile Çin takip etti. Tayvan'ın yüzde 11, Bangladeş'in yüzde 8'lik ihracat payına sahip olduğunu gösteren araştırma, Türkiye'nin ise yüzde 7'lik paya sahip olduğunu ortaya koydu. Buna göre, Avrupa Birliği'nin en çok bisiklet ithalatı yaptığı beşinci ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ülkemizi ise sırasıyla Filipinler ve Sri Lanka takip etti.

Yapılan araştırma, Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz yıl boyunca bisiklet ithalatı için 930 milyon euro harcadığını gözler önüne seriyor. Türkiye ise yüzde 7'lik pasta payıyla bu tutarın yaklaşık 65 milyon 100 bin euroluk bölümünün sahibi olmuş oldu. Koronavirüs pandemisinin insanları doğal yaşama itmesi, fosil yakıtların yol açtığı çevre kirliliğinin önlenmesi gibi farklı nedenlerin insanları bisikletlere yöneltiyor oluşu, Avrupa'nın bisiklet ithalatını bu yıl da artıracağını düşündürüyor.