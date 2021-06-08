Arçelik'in Neden Türkiye'den Ucuza Borçlandığı Açığa Çıktı

ABD merkezli kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings, Arçelik'in nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nden ucuza borçlanabildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Arçelik'in Türkiye ekonomisinden uzaklaşmış olması, şirketin daha ucuza borçlanmasının temel nedeni.

Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Arçelik, özellikle de son iki yıldır ilginç bir işe imza atıyor. Öyle ki Arçelik, Hazine'ye kıyasla daha düşük maliyetlerle borçalanabiliyor. Kafaları karıştıran bu durumun nasıl meydana geldiği, ABD'nin popüler derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings tarafından açıklandı.

Fitch Ratings yöneticilerinden Çiğdem Cerit tarafından yapılan açıklamalara göre Arçelik, son yıllarda Türkiye ekonomisinden uzaklaşmış durumda. Bu konuda bir örnek veren Cerit, Arçelik'in satışlarının ancak yüzde 30'unun Türkiye'den karşılandığını belirtiyor. Bu oranın daha önceki yıllarda yüzde 50 seviyelerinde olduğunu söyleyen Fitch Ratings yöneticisi, ihracatın artırılması ve Türk ekonomisinden uzaklaşılmasının Arçelik'in işine geldiğini ifade ediyor. İşte Arçelik'in Hazine'den ucuza borçlanabilmesinin temel nedeni de bu.

Arçelik, böyle devam ederse Hazine'den çok daha ucuza borçlanmaya devam edecek

Yukarıdaki grafik, Türkiye Cumhuriyeti ile Arçelik'in 2 yıllık tahvillerindeki faiz farkını gösteriyor. Bu oranın 2019 yılından sonra negatife düşüp pandemi sürecinde yükselmiş olsa da yeniden negatif olarak görünmesi, Arçelik'in borçlanabilmesinin Türkiye'den daha ucuza geldiğini anlatıyor. Üstelik Arçelik, aynı yönetim stratejisini sürdürmeye devam eder ve Türkiye ekonomisinden uzak kalırsa, ucuza borçlanma durumu uzunca bir süre daha devam edecek.

Bu arada, Arçelik'in kredi notu da Türkiye Cumhuriyeti'nden iyi bir seviyede. Fitch Ratings tarafından yapılan son açıklamalarda, Arçelik'in kredi notu BB'den BB+'ya yükseltildiği belirtildi. Şirketin genel görünümü içinse "durağan" tabiri kullanıldı. Ancak aynı kredi notu, Türkiye Cumhuriyeti için biraz daha kötü durumda. Fitch Ratings'in son belirlemelerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notu, ne yazık ki BB-.