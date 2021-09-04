ABD, 11 Eylül'le İlgili Gizli Belgeleri Halka Açıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001’de gerçekleşen terör saldırılarının 20’nci yıl dönümü yaklaşırken önemli bir kararnameye imza attı. Biden, imzaladığı kararnamede Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara 11 Eylül saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açıklanması için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Bundan 20 sene önce ABD’de; başkent Washington ve New York şehrinde kaçırılan uçaklarla gerçekleştirilen, El Kaide’nin üstlendiği 11 Eylül saldırılarında 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar sebebiyle ABD’nin 120 milyar doların üzerinde zarara uğradığı hesaplandı.

ABD için halen bir öfke vesikası olan 11 Eylül saldırılarının perde arkası, saldırıların gerçekleştiği 2001 yılından bu yana tartışılıyor. Nitekim bu tartışmalarda 11 Eylül saldırıları, güvenlik politikaları ve diplomasi alanında yaşanan değişiklikler sebebiyle kimileri tarafından “dünyanın değiştiği gün” olarak görüldü. Bazı kesimler ise bu saldırıların, ABD’nin Ortadoğu’yu işgali için bir bahane olması sebebiyle gerçekleştirildiğini düşündü.

Gizli belgeler kamuoyu ile paylaşılacak:

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarına ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun soruşturmalarına dayanan, şimdiye kadar gizli tutulan belgelerin kamuoyu ile paylaşılması için talimat verdi. Başkanlık seçimleri sürecinde ABD halkına bu konuda şeffaflık sözü verdiğini belirten Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarının 20’nci yıl dönümünde bu sözünü yerine getirdiğini vurguladı.

Belgelerin 6 ay içinde halka açılması talimatı veren Joe Biden’ın 11 Eylül saldırılarına ilişkin bu kararı, saldırı kurbanlarına yönelik bir adım atmadığı sebebiyle eleştirildiği için aldığı düşünülüyor. Biden, seçim sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle saldırılarda ölen insanların yakınları, o gün olaylardan etkilenen ve yaralanan ABD vatandaşları tarafından sıkça eleştiriliyordu.

Taliban: Saldırıların arkasında Usame Bin Ladin’in olduğuna dair kanıt yok:

Taliban’ın Afganistan’da hükümete geçmesiyle birlikte diğer ülkelerle ilişkiler konusunda geçtiğimiz hafta açıklamada bulunan Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Washington yönetimi ile normal meşru diplomatik ilişkiler istediklerini belirterek 11 Eylül saldırıları hakkında, “Afganistan'ın işgali için bir gerekçe yoktu, bir bahane vardı. Bin Ladin, ABD'nin meselesi olduğu zaman Afganistan'daydı. Bin Ladin'in 11 Eylül'de yer aldığına dair bir delil olmamasına rağmen, biz şu anda Afgan topraklarının kimseye karşı kullanılmayacağına dair söz veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.