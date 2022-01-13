ABD'nin önde gelen bankaları, kendi stabil coinleri için harekete geçti. "USDF Konsorsiyumu"nu kuran bakalar, stabil coinleri ile borsadaki işlemlere ek olarak fatura ödeme gibi bazı işlemlerin yapılabilmesini de sağlayacaklar.

Son dönemlerin en tartışmalı yatırım araçları, hiç şüphesiz kripto paralar. Kimileri bu yatırım araçlarını "balon" olarak görürken kimileri ise başta Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto para projelerini "geleceğin ta kendisi" şeklinde nitelendiriyor. Şimdi sizlere, geleneksel finans sektörünün kripto para camiasını resmen tanımaya başladığını gözler önüne seren bir gelişmeden bahsedeceğiz.

Kripto para birimleri arasında "stabil coin" olarak isimlendirdiğimiz bir tür var. Bu türdeki kripto para birimleri, doğrudan fiziksel bir para biriminin değerine endeksliler. Örneğin Tether (USDT), USD Coin (USDC) ya da Binance USD (BUSD). Bu stabil coinler, daima 1 dolar civarında işlem görüyor ve bazı yatırımcılar, farklı bir fiziksel para birimi ile stabil coin alarak yatırım yapabiliyorlar. Konuyla ilgili olarak bir araya gelen ABD'nin önde gelen bankaları ise kendi stabil coinlerini oluşturmak için harekete geçtiler.

Üçüncü taraf stabil coinlere alternatif olacak

ABD bankaları, kendi stabil coinleri için "USDF Konsorsiyumu"nu kurdular. Konsorsiyumun üyeleri aralarında ise New York Community Bank, Sterling National Bank, Synovus Bank, FirstBank ve NBH Bank gibi finans kuruluşları ile Figure Technologies ve JAM FINTOP gibi şirketler yer alıyor. Konsorsiyumu kuran üyeler, stabil coinin kullanımını yaygınlaştırmayı ve bu kripto para birimini insanlara benimsetmeye çalışacaklar.

Provenance Blockchain üzerine kurulacak stabil coin, kripto para borsalarındaki işlemlere ek olarak kişiler ya da işletmeler arası para aktarımı ve fatura ödeme gibi pek çok alanda kullanılabilir olacak. Yalnızca konsorsiyum üyesi bankalar tarafından üretilecek olan stabil coin, aslında ABD bankalarının dijital doları olarak karşımıza çıkmış olacak.

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