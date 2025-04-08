Piyasalarda Donald Trump etkisi devam ederken bu durum en çok dünyanın en büyük şirketlerini etkiledi. Peki piyasa değeri en yüksek olan 10 şirket, sadece bir haftada nasıl değer kaybı yaşadı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle de dünyanın en büyük şirketleri, yapılan açıklamalar sonrasında çok büyük değer kayıpları yaşamaya başladılar.

Bu içeriğimizde dünyanın en büyük 10 şirketinin, Donald Trump'ın açıklamalarına paralel olarak nasıl değer kaybettiklerine yakından bakacağız. Bakalım yaşananlar, şirketleri 29 Mart'tan bu yana nasıl etkiledi?

En büyük şirketlerin piyasa değerlerindeki değişim şöyle:

Şirket 29 Mart-8 Nisan Piyasa Değeri Kayıp (Değişim) Apple 3,27 trilyon dolar - 2,73 trilyon dolar 540 milyar dolar (-%16,51) Microsoft 2,82 trilyon dolar - 2,66 trilyon dolar 160 milyar dolar (-%5,67) NVIDIA 2,68 trilyon dolar - 2,38 trilyon dolar 300 milyar dolar (-%11,19) Amazon 2,04 trilyon dolar - 1,85 trilyon dolar 190 milyar dolar (-%9,31) Alphabet (Google) 1,89 trilyon dolar - 1,80 trilyon dolar 90 milyar dolar (-%4,76) Saudi Aramco 1,73 trilyon dolar - 1,64 trilyon dolar 90 milyar dolar (-%5,20) Meta 1,46 trilyon dolar - 1,30 trilyon dolar 160 milyar dolar (-%10,96) Berkshire Hathaway 1,14 trilyon dolar - 1,05 trilyon dolar 90 milyar dolar (-%7,89) TSMC 857 milyar dolar - 758 milyar dolar 99 milyar dolar (-%11,54) Tesla 847 milyar dolar - 750 milyar dolar 97 milyar dolar (-%11,45)

Siz bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...