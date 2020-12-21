ABD'de Bir Haftada Yarım Milyon Dozdan Fazla Aşı Uygulandı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülke genelinde bir haftada yarım milyondan fazla doz aşı uygulandığını bildirdi. Toplam dağıtılan aşı sayısı ise 2,84 milyon doz olarak açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından pazar günü yapılan açıklamada ülkedeki sağlık çalışanlarının, tarihin en büyük aşılama kampanyasının ilk haftasında yarım milyondan fazla COVID-19 aşı dozu uyguladığı belirtildi.

Dozlar, çoğunlukla ülke çapında virüse karşı ön saflarda çalışan sağlık çalışanları ile uzun süreli bakım tesisi sakinlerine dağıtıldı. Bloomberg tarafından aktarılanlar arasında bugüne kadar 2,84 milyon doz dağıtıldığı ve bunlardan 556.208'inin halihazırda uygulandığı bilgisi yer alıyor. Dağıtılan ve uygulanan bu aşıların Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirildiği de belirtiliyor.

Dağıtılan ve uygulanan aşılar Pfizer'a ait:

Eyalet yetkilileri, Pfizer'ın yeterince ilaç teslim edemediğini iddia ederken şirketten yapılan açıklamada ise "Depomuzda bekleyen milyonlarca doz daha var, ancak şu an itibarıyla ek dozlar için herhangi bir sevkiyat talimatı almadık" ifadeleri kullanıldı.

The New York Times'ın haberine göre, 2,9 milyon doz aşının tamamı uygulansa bile sağlık çalışanları ve uzun süreli bakım evi tesisi sakinleri için yeterli olmayacak. Raporda aynı zamanda federal düzenleyicilerin geçtiğimiz cuma günü Moderna tarafından geliştirilen ve önümüzdeki günlerde dağıtılması beklenen ikinci aşıya acil kullanım onayı verdiğini belirtiyor.

BioNTech'in aşısı gibi RNA tabanlı olan Moderna aşısının nakliye sırasında normal derin dondurucuların sağlayabileceği bir ısıda tutulması gerekiyor ve bu nedenle dağıtımı daha kolay. Öte yandan Pfizer / BioNTech aşısının -70 santigrat derecede tutulması gerekiyor.

Uzun bir süredir salgının merkezi konumunda bulunan ABD'de şimdiye dek 18 milyondan fazla kişi virüse yakalandı ve 300 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün 42 bin 101 yeni vaka açıklayan ülke, bu alanda zirvede bulunmaya devam ediyor.