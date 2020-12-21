Fatih Sayan; Sosyal Medya Şirketleri YouTube’u Örnek Almalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, YouTube'un Türkiye'ye temsilci atayacağı açıklamasının ardından diğer sosyal medya şirketlerinin de bu hareketi örnek alması gerektiğini belirtti.

1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Medya Kanunu, yurtdışı kaynaklı sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirmişti. Facebook, Instagram ve YouTube gibi dev platformlara yasaya uymadıkları için para cezası uygulanmıştı.

Facebook ve Twitter gibi platformlardan hala ses gelmese de YouTube, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de temsilci atayacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Siber Güvenlik Zirvesi’nde YouTube’un bu hareketinin diğer platformlara örnek olması gerektiğini dile getirdi.

“Sosyal medya şirketlerinin bulundukları ülkelerin yasalarına uyum göstermelerini bekliyoruz”

Siber Güvenlik Zirvesi, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Türkiye’nin siber güvenlik konusunda nasıl bir yol kat ettiği konuşulan bu zirvenin bir diğer odak noktası, Sosyal Medya Kanunu ve yurtdışı kaynaklı sosyal medya şirketleri oldu.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yurtdışı kaynaklı sosyal medya platformlarının, faaliyet gösterdikleri ülkelerin kurallarına uymaları gerektiğini belirtti. Sayan, YouTube’dan Türkiye’ye temsilci atanacağına dair yapılan açıklamadan sonra, platformun diğer isimlere de örnek olması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi; "Bu yaklaşımın diğer sosyal medya şirketlerine de örnek olmasını diliyor ve tıpkı ABD ve Avrupa'da olduğu gibi bulundukları ülkelerin yasalarına uyum göstermelerini bekliyoruz"