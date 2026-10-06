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Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: İndirim Değil Zam Geldi

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Honda, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini açıkladı. Markanın 2026 model yılı fiyat listesinde Jazz e, HR-V e, ZR-V e, Prelude e ve CR-V e modelleri yer alıyor.

Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: İndirim Değil Zam Geldi
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Honda, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Markanın güncel listesinde Jazz e, HR-V e, ZR-V e, Prelude e ve CR-V e modelleri bulunuyor.

Bu içerikte Honda’nın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı satış fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: İndirim Değil Zam Geldi
Honda Jazz
Honda HR-V
Honda ZR-V
Honda Prelude +1

Honda fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Jazz e 2.665.000 TL -
HR-V e 2.820.000 TL 2.600.000 TL
ZR-V e 5.530.000 TL -
Prelude e 5.770.000 TL -
CR-V e 6.345.000 TL -

Jazz e fiyatları - Ekim 2026

Honda Jazz

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Crosstar Otomatik 2.665.000 TL -

Honda Jazz e, Ekim 2026 fiyat listesinde 1.5 litrelik hibrit motor ve otomatik şanzımanla birlikte Crosstar donanımında yer alıyor.

Jazz e opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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HR-V e fiyatları - Ekim 2026

Honda HR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Elegance Otomatik 2.820.000 TL 2.600.000 TL
1.5L Hibrit Advance Otomatik 2.965.000 TL 2.770.000 TL

HR-V e, kompakt SUV sınıfında hibrit motorlu seçenek arayan kullanıcılar için listede yer alıyor. Elegance ve Advance donanımlarıyla sunulan modelde Ekim 2026 döneminde iki versiyon için de kampanyalı satış fiyatı paylaşılmış durumda.

HR-V e opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ZR-V e fiyatları - Ekim 2026

Honda ZR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.530.000 TL -

ZR-V e, Honda’nın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı ve hibrit motor yapısını bir araya getiren modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Advance donanımıyla listelenen araç, aile kullanımı ve şehir dışı yolculuklarda daha kapsamlı bir SUV alternatifi arayanlara hitap ediyor.

ZR-V e opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Prelude e fiyatları - Ekim 2026

Honda Prelude

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.770.000 TL -

Prelude e, Honda’nın Ekim 2026 fiyat listesinde yeni ibaresiyle yer alan modellerden biri oldu. Hibrit motorlu yapısı ve Advance donanımıyla listelenen model, ürün gamında daha farklı karaktere sahip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Prelude e opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CR-V e fiyatları - Ekim 2026

Honda CR-V

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Advance Otomatik 6.345.000 TL -

CR-V e, Honda’nın SUV ailesinde daha üst seviyede konumlanan hibrit modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan araç, geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve aile kullanımına uygun SUV yapısını bir arada arayan kullanıcılara sesleniyor.

CR-V e opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Honda

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