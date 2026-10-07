Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz indirimli ürünler ise şöyle:

MSI KATANA 15 HX B14WFK-448XTR Dizüstü Bilgisayar

Listemizin ilk sırasında %32 indirimle 94.999,00 TL'ye düşmüş olan MSI bilgisayar bulunuyor. 15.6" ekranıyla birçok oyuncunun tercihi olan bu model, 165 Hz yenileme hızına ve 1TB SSD'ye sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı

Oyunlarda sesleri daha net duymak ve uzun saatler boyunca rahat etmek isteyenler için HyperX Cloud III'ü önerebiliriz. Hafızalı köpük kulak yastıkları konforunuzu artırırken, gürültü önlemeli 10 mm mikrofon da takım arkadaşlarınızla iletişimde sesinizin daha net gitmesine yardımcı oluyor. Şimdi %24 indirimle 3.340,00 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Apple iPhone 17 Pro Max

Son 365 günün en düşük fiyatına sahip olan iPhone 17 Pro Max, her biri 48 MP arka kameraları ve 8 kat zoom özelliği ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu telefon şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip iPhone modeli.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fashcolle Dynamic Blue Masajlı Oyuncu Koltuğu

Uzun saatlerinizi bilgisayar başında geçiriyorsanız ve daha uygun fiyatlı bir koltuk arayışındaysanız Fashcolle'a ait ürünlere göz atabilirsiniz. %27 indirimiyle dikkat çeken bu koltuk da listemizde yerini alıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tchibo Filtre Kahve Makinesi

Tchibo Let's Brew Elegant, tek tuşla 10 fincana kadar filtre kahve hazırlayabiliyor. Ayrıca Aroma Swing teknolojisi kahvenin aromasının dengeli şekilde dağılmasına yardımcı oluyor. Ürün şimdi %33 indirim fırsatıyla 2.999,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Razer DeathAdder Essential Kablolu Oyun Faresi

Oyuncu mouse’u arayanlar için Razer DeathAdder Essential, ergonomik tasarımı ve 6400 DPI optik sensörüyle öne çıkıyor. 5 programlanabilir tuşa sahip olan bu model, özellikle FPS ve MOBA oyunlarında hızlı hareketler için tercih edilebilir. Mouse, Prime fırsatları kapsamında %25 indirime sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ASUS TUF Gaming VG259QM5A Gaming Monitör

24,5 inç Full HD Fast IPS ekrana sahip Asus Monitör, 240 Hz yenileme hızı ve 0.3 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 6.568,00 TL’ye satışta.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak

İçecekleri 6 saate kadar sıcak, 8 saate kadar soğuk tutabilen Stanley termos bardak, sızdırmaz ve kilitlenebilir kapağı sayesinde çantada taşırken de rahat ettiriyor. Ayrıca 240 gramlık ağırlığa sahip olan bu model, Stanley’nin klasik termoslarına göre daha hafif.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Razer Ornata V3 X - Düşük Profilli Oyun Klavyesi

Razer Ornata V3 X, ince tuş yapısı ve RGB aydınlatmasıyla hem oyun hem de günlük kullanım için uygun. Türkçe Q dizilimine sahip olan klavye, sessiz membran tuşları sayesinde fazla gürültü yapmadan kullanılabiliyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 1.523,30 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Shark Neverchange Hava Temizleyici

Listemizin son ürünü ise Shark NeverChange5 Clean Sense IQ hava temizleyici oluyor. Dört katmanlı filtreleme sistemiyle toz, polen, tüy ve alerjenlerin %99,97’sini yakalayan cihaz, Clean Sense IQ özelliğiyle hava kalitesini sürekli takip edip temizleme gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Üstelik filtresinin 5 yıla kadar değiştirilmesine gerek kalmaması da uzun vadede oldukça kullanışlı.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.