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Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

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Galaxy S27 Ultra, 5.700 mAh kapasite batarya ile birlikte şarj süresini kısaltacak yeni akıllı şarj teknolojisine sahip olacak.

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S27 Ultra'nın, iPhone 18 Pro Max'in güçlü bataryasını geride bırakacağı iddia ediliyor ancak tek yenilik kapasite artışıyla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Gelecek nesil model, yalnızca Galaxy S26 Ultra'nın batarya kapasitesini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda şarj sürelerini ideal seviyede tutmak için oldukça akıllıca bir yöntemden faydalanacak.

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Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!
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Şarj gücü yerine şarj eğrisi değişiyor

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Samsung'un yıllardır sürdürdüğü 5.000 mAh batarya kapasitesi standardını nihayet geride bırakarak Galaxy S27 Ultra modelinde 5.700 mAh büyüklüğünde bir bataryaya yer vereceği söyleniyordu. Sızıntılarıyla tanınan @WalleGalaxy'nin X'te yaptığı paylaşıma göre, artan kapasiteye rağmen şarj sürelerinde de iyileşme sağlanacak.

Bu yenilik klasikleşmiş bir Watt artışına dayanmıyor, yani cihaz yine 60W şarj desteğini koruyabilir ancak şirket, şarj döngüsünün başlangıcında yüksek hızları daha uzun süre korumayı hedefliyor. Şarj eğrisinde yapılacak bu optimum ayarlama sayesinde, büyüyen bataryaya rağmen toplam şarj süresinin biraz daha kısalması bekleniyor.

Rakipler atılımlar yapmıştı

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Sektördeki Çinli üreticilerin devasa kapasitelerine kıyasla geride kalan Samsung, S26 Ultra'da sunduğu Super Fast Charging 3.0 (30 dakikada %75) performansını bir adım öteye taşımak istiyor. Her ne kadar Reddit gibi platformlardaki kullanıcılar Çinli markaların silikon-karbon batarya teknolojilerine ve 10.000 mAh'e varan devasa kapasitelerine dikkat çekse de Samsung için öncelik yalnızca sayılardan ibaret değil.

Kullanıcılar için uzun vadeli batarya sağlığı ve performans istikrarı da en az kapasite kadar kritik bir önem taşıyor. Galaxy S27 Ultra'nın da devasa rakamlar yerine yıllar boyu yüksek performans sunan, uzun ömürlü bir batarya mimarisine odaklanması bekleniyor.

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