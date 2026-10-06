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Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

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Renault’nun Eylül 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel binek otomobil ürün gamında Yeni Clio, Renault 5 E-Tech, Captur, Duster, Megane Sedan, Megane E-Tech, Boreal, Austral, Scenic E-Tech ve Rafale modelleri yer alıyor.

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Renault, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın Türkiye’deki binek otomobil ürün gamında Renault 5 E-Tech Elektrikli’den Yeni Clio’ya, Duster’dan Boreal’e kadar 10 farklı model bulunuyor. Renault Türkiye’nin güncel fiyat sayfasında modellerin başlangıç fiyatları paylaşılırken bazı modellerde Ekim ayına özel kampanyalar da uygulanıyor.

Bu içerikte Renault’nun Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon bedellerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!
Yeni Renault Clio
R5 E-Tech Elektrikli
Renault Captur
Renault Duster +6

Renault fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Clio 1.830.000 TL 1.715.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli 2.140.000 TL -
Captur 2.325.000 TL -
Duster 1.865.000 TL 1.864.000 TL
Megane E-Tech Elektrikli 2.386.000 TL -
Megane Sedan 1.841.000 TL -
Boreal 2.379.000 TL 2.269.000 TL
Austral 2.900.000 TL -
Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL -
Rafale 4.050.000 TL -

Yeni Clio fiyatları - Ekim 2026

Yeni Renault Clio

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
115 hp Benzin evolution plus TCe EDC 1.830.000 TL 1.715.000 TL
115 hp Benzin esprit Alpine TCe EDC 2.035.000 TL -

Yeni Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle listede bulunuyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan model, kompakt ölçüler ve günlük kullanım beklentilerini birlikte karşılayan bir seçenek olarak konumlanıyor.

Yeni Clio opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL evolution plus
Yedek Lastik 12.000 TL evolution plus
Metalik Renk 13.000 TL esprit alpine
Yedek Lastik 12.000 TL esprit alpine

R5 E-Tech Elektrikli fiyatları - Ekim 2026

R5 E-Tech Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Techno EV52 150 hp 2.140.000 TL -

R5 E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli şehir otomobili olarak Ekim listesinde yer alıyor. Techno donanımı ve 150 beygirlik elektrikli motoruyla sunulan model, markanın elektrikli otomobil seçenekleri arasında konumlandırılıyor.

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R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Tavan 13.000 TL Techno
Harman Kardon Ses Sistemi 39.000 TL Techno
Chrono Jant Tasarımı 12.000 TL Techno
Özel Renk 39.000 TL Techno
Kırmızı Tavan Çizgisi 8.000TL Techno
Altın Tavan Çizgisi 8.000 TL Techno
Metalik Renk 19.000 TL Techno
Gelişmiş Sürüş Paketi 27.000 TL Techno

Captur fiyatları - Ekim 2026

Renault Captur

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL -

Renault’nun kompakt SUV sınıfındaki Captur, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun boyutları bir araya getiriyor. Mild hybrid motor ve EDC şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, techno donanımıyla listede yer alıyor.

Captur opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Techno

Duster fiyatları - Ekim 2026

Renault Duster

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
120 hp LPG evolution Eco-G 120 Manuel 1.865.000 TL -
145 hp Benzin evolution Turbo TCe EDC 2.050.000 TL 1.864.000 TL
145 hp Benzin techno Turbo TCe EDC 2.200.000 TL -
160 hp Hibrit techno E-Tech full hybrid 2.725.000 TL -
150 hp Hibrit evolution hybrid 4x4 2.850.000 TL -
150 hp Hibrit techno hybrid 4x4 2.920.000 TL -

Duster, Renault’nun SUV karakterli modelleri arasında geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LPG, benzinli, hibrit ve hibrit/LPG seçenekleriyle listelenen model, evolution ve techno donanım seviyeleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Duster opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Evolution
Yedek Lastik 14.000 TL Evolution
Modüler Tavan Barı 7.000 TL Evolution
Sis Farı 3.500 TL Evolution
Ön ve yan park sensörü 10.000 TL Techno
Kör nokta uyarı sistemi 20.000 TL Techno
Multiview kamera 28.000 TL Techno
Metalik Renk 15.000 TL Techno
18" Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL Techno
18" Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL Techno
Yedek Lastik 14.000 TL Techno

Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Ekim 2026

Renault Megane E-tech

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL -

Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli kompakt modeli olarak ürün gamında ayrı bir konuma sahip. Techno donanımı ve EV60 220 beygirlik elektrikli motoruyla sunulan model, Renault’nun elektrikli otomobil seçenekleri arasında bulunuyor.

Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Tavan 12.000 TL Techno
Metalik Renk 13.000 TL Techno

Megane Sedan fiyatları - Ekim 2026

Renault Megane Sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL -
Benzinli Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL -
Benzinli Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL -
Dizel Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL -

Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan modelde manuel ve EDC şanzımanlı versiyonlar farklı fiyat seviyeleriyle sunuluyor.

Megane Sedan opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Touch
Yedek Lastik 16.000 TL Touch
Eller Serbest Bagaj Kapağı 10.000 TL Icon
Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 30.000 TL Icon
Metalik Renk 15.000 TL Icon
Yedek Lastik 16.000 TL Icon
Ekran Paketi 21.000 TL Icon
Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 17.000 TL Icon
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 150.000 TL Icon
18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 42.000 TL Icon

Boreal fiyatları - Ekim 2026

Renault Boreal

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 2.269.000 TL
Benzinli techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL 2.760.000 TL
Benzinli iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL -
Hibrit iconic full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 -

Boreal, Renault’nun Türkiye’de üretilen SUV modelleri arasında yer alıyor. Benzinli Turbo TCe EDC ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen modelde evolution, techno ve iconic donanımları bulunuyor. Kampanyalı fiyat bilgisi ise benzinli evolution ve techno versiyonlarında öne çıkıyor.

Boreal opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 100.000 TL Evolution
Metalik Renk 15.000 TL Evolution
Yedek Lastik 15.000 TL Evolution
Yedek Lastik 15.000 TL Techno
Metalik Renk 15.000 TL Techno
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 100.000 TL Techno
Siyah Tavan 40.000 TL Iconic
Metalik Renk 15.000 TL Iconic
Yedek Lastik 15.000 TL Iconic

Austral fiyatları - Ekim 2026

Renault Austral

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid 150 hp auto 2.900.000 TL -
Benzinli Mild Hybrid esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.220.000 TL -
Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL -

Austral, Renault’nun SUV ürün gamında daha üst konumlu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Mild hybrid ve full hybrid E-Tech motor seçenekleriyle listelenen model, techno ve esprit alpine donanımlarıyla konfor, donanım ve günlük kullanım beklentilerini birlikte hedefliyor.

Austral opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Panoramik Cam Tavan 65.000 TL Techno
Metalik Renk 17.500 TL Techno
Yedek Lastik Paketi 21.500 TL Techno
Çift Renk Tavan 38.000 TL Esprit Alpine
Gelişmiş Park Paketi 61.000 TL Esprit Alpine
Metalik Renk 17.500 TL Esprit Alpine
Harman Kardon Premium Ses Sistemi 69.000 TL Esprit Alpine
Yedek Lastik Paketi 21.500 TL Esprit Alpine
Hacim Kazanımlı Yedek Lastik Paketi 15.500 TL Esprit Alpine

Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Ekim 2026

Renault Scenic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL -

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli aile otomobili yaklaşımını SUV formuyla birleştiren modeli olarak listeleniyor. Esprit Alpine donanımıyla sunulan araç, elektrikli motorlu ve geniş kullanım alanına sahip bir Renault modeli arayanlara hitap ediyor.

Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Esprit Alpine
Çift Renk Tavan 16.500 TL Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Ekim 2026

Renault Rafale

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 4.050.000 TL -

Rafale, Renault’nun hibrit motorlu üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor. Esprit alpine donanımı ve full hybrid E-Tech motoruyla sunulan model, tasarım odaklı gövde yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle konumlanıyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 21.000 TL Esprit Alpine

Kaynak: Renault Türkiye

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