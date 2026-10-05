BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

BDDK'nın cep telefonu kredilerine ilişkin yeni düzenlemesi, yeni telefon almak isteyenler için önemli bir değişiklik getirdi. Yeni düzenlemeye göre fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için tüketici kredilerinde vade sınırı 12 aya çıkarıldı. 40 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise 3 aylık vade sınırı uygulanacak.

Bu değişiklik, özellikle 40 bin TL civarında bir bütçesi olanlar için oldukça avantajlı görünüyor. Peki hangi telefonlar gerçekten bu fiyata alınmaya değer?

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40 bin TL altındaki bazı modeller yüksek yenileme hızlı ekranları, güçlü işlemcileri, optik görüntü sabitlemeli kameraları ve uzun yazılım desteği sunmalarıyla öne çıkıyor. İşte 2026 itibarıyla satın alabileceğiniz 40 bin TL altında alınabilecek en iyi telefonlar...

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40 bin TL altında alınabilecek en iyi telefonlar:

POCO X8 Pro

Samsung Galaxy A57

HONOR 600

REDMI Note 15 Pro+

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A37

POCO X8 Pro

6,67 inç 1.5K AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

MediaTek Dimensity 8400 Ultra

8 GB RAM + 256 GB depolama

50 MP + 8 MP arka kamera

6.000 mAh batarya

90W hızlı şarj

IP68

Listenin performans konusunda öne çıkan modellerinden biri POCO X8 Pro. 256 GB depolama ve 8 GB RAM'li versiyonu güncel piyasa fiyatlarında yaklaşık 37 bin TL seviyesinde. MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemcisi, 1.5K çözünürlüklü 120 Hz AMOLED ekranı ve 6.000 mAh bataryasıyla özellikle performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. 90W hızlı şarj desteği ve IP68 sertifikası da cihazın öne çıkan özellikleri arasında.

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Samsung Galaxy A57 5G

6,7 inç Super AMOLED+ ekran

120 Hz yenileme hızı

Exynos 1680

8 GB RAM + 256 GB depolama

50 MP + 12 MP + 5 MP arka kamera

5.000 mAh batarya

45W hızlı şarj

IP68

Samsung Galaxy A57 5G, 256 GB depolama ve 8 GB RAM'li versiyonuyla 6,7 inçlik 120 Hz Super AMOLED+ ekran kullanan cihaz, Exynos 1680 işlemci, 5.000 mAh batarya, 45W hızlı şarj ve IP68 sertifikasıyla dengeli bir paket sunuyor. Samsung'un One UI arayüzü ve uzun süreli yazılım desteği de telefonu uzun yıllar kullanmak isteyenler açısından önemli bir avantaj haline getiriyor.

Samsung Galaxy A56 5G

6,7 inç Super AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Exynos 1580

8 GB RAM + 256 GB depolama

50 MP OIS destekli ana kamera

5.000 mAh batarya

45W hızlı şarj

IP67

Galaxy A56 5G de 40 bin TL sınırının oldukça altında kalan seçeneklerden biri. Cihaz 6,7 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, Exynos 1580 işlemci, 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. IP67 sertifikası da cihazın dayanıklılık tarafındaki avantajlarından biri.

HONOR 600 5G

6,57 inç 1.5K AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 7 Gen 4

8 GB RAM + 256 GB depolama

200 MP + 12 MP arka kamera

50 MP ön kamera

6.400 mAh batarya

80W hızlı şarj

IP68/IP69

HONOR 600 5G, sunduğu donanımla fiyat segmentinin dikkat çeken modellerinden biri. Cihazda Snapdragon 7 Gen 4 işlemci, 1.5K çözünürlüklü 120 Hz AMOLED ekran ve 6.400 mAh gibi oldukça büyük bir batarya bulunuyor. 200 MP ana kamera, 50 MP ön kamera, 80W hızlı şarj ve IP68/IP69 dayanıklılık sertifikaları da modelin dikkat çeken özellikleri arasında.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

6,67 inç 1.5K AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 7s Gen 4

8 GB RAM + 256 GB depolama

200 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera

20 MP ön kamera

5.110 mAh batarya

120W hızlı şarj

IP68

Xiaomi'nin Redmi Note 15 Pro+ modeli de 40 bin TL altında kalan iddialı telefonlardan biri. 1.5K AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 200 MP ana kamera telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 120W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yüksek seviyede şarj edilebilmesi de cihazın güçlü taraflarından.

Samsung Galaxy A37 5G

6,7 inç Super AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 6 Gen 3

8 GB RAM + 256 GB depolama

50 MP OIS destekli ana kamera

5.000 mAh batarya

45W hızlı şarj

Galaxy A37 5G, özellikle 256 GB depolama kapasitesiyle fiyat-performans tarafında dikkat çekiyor. 6,7 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 50 MP OIS destekli kamera cihazın başlıca özellikleri arasında. 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj da günlük kullanım için oldukça yeterli.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

6,67 inç 1.5K AMOLED ekran

120 Hz yenileme hızı

Snapdragon 7s Gen 4

8 GB RAM + 256 GB depolama

200 MP OIS destekli ana kamera

5.110 mAh batarya

67W hızlı şarj

Nispeten daha uygun fiyatlı olmasına rağmen Redmi Note 15 Pro, donanım tarafında oldukça iddialı özellikler sunuyor. Cihazda Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 1.5K AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 200 MP OIS destekli ana kamera bulunuyor. 5.110 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği de telefonu fiyatının üzerinde özellikler sunan modellerden biri haline getiriyor.