Volvo Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: ES90 da Listede!

Volvo, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini yayınladı. Markanın 1 Ekim 2026 tarihli yeni listesinde EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, V60, XC60 ve XC90 modellerine ES90 da eklendi.

Volvo, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. 2026 tescil yılı kapsamındaki 2026 ve 2027 fabrika model yılı araçlar için hazırlanan listede tamamen elektrikli EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, V60, XC60, XC90 ve ES90 modelleri yer alıyor.

İçerikten Görseller +4 × + − ‹ ›

Bu içerikte Volvo’nun Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller +4 × + − ‹ ›

Volvo fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EX30 2.472.390 TL - EX30 Cross Country 3.950.016 TL - EX40 4.453.361 TL - EC40 4.552.406 TL - V60 6.115.694 TL - XC60 7.489.130 TL - XC90 11.605.550 TL - ES90 7.027.440 TL -

EX30 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, P4 Long Range - 150 kW/204 hp 2.472.390 TL - Elektrik Ultra, P8 AWD - 315 kW/428 hp 3.789.072 TL -

Volvo EX30, Ekim 2026 listesinde iki farklı tamamen elektrikli motor seçeneğiyle yer alıyor. P4 Long Range versiyonu 150 kW/204 hp güç üretirken, P8 AWD seçeneği 315 kW/428 hp güç sunuyor.

EX30 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX30 Cross Country fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, P8 AWD - 315 kW/428 hp 3.950.016 TL -

EX30 Cross Country'nin Ekim ayındaki tek versiyonu, 315 kW/428 hp güç üreten P8 AWD elektrikli motor seçeneğiyle 3.950.016 TL'den başlıyor.

EX30 Cross Country opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

EX40 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.453.361 TL - Elektrik Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.597.046 TL - Elektrik Ultra, Twin Motor - 300 kW/408 hp 5.383.356 TL -

EX40, Volvo'nun tamamen elektrikli modellerinden biri olarak farklı güç ve motor seçenekleriyle listeleniyor.

EX40 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EC40 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.552.406 TL - Elektrik Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range - 150 kW/204 hp 4.696.240 TL - Elektrik Ultra, Twin Motor - 300 kW/408 hp 5.472.825 TL -

EC40, Ekim ayında üç farklı tamamen elektrikli versiyonla satışa sunuluyor.

EC40 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

V60 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Mild Hybrid B4, Plus - 1.969 cc, 197 hp, 7 ileri Geartronic 6.115.694 TL -

Volvo V60, Ekim 2026 listesinde 1.969 cc hacimli, 197 hp gücündeki B4 mild hybrid motor ve 7 ileri Geartronic şanzımanla yer alıyor.

V60 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC60 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Mild Hybrid Plus, B5 AWD, Bright - 1.969 cc, 250 hp 7.489.130 TL - Benzin Mild Hybrid Plus, B5 AWD, Dark - 1.969 cc, 250 hp 7.489.130 TL - Benzin Mild Hybrid Ultra, B5 AWD, Bright - 1.969 cc, 250 hp 7.792.070 TL - Benzin Mild Hybrid Ultra, B5 AWD, Dark - 1.969 cc, 250 hp 7.792.070 TL - Benzin Mild Hybrid Black Edition Plus, B5 AWD - 1.969 cc, 250 hp 7.909.618 TL - Benzin Mild Hybrid Black Edition Ultra, B5 AWD - 1.969 cc, 250 hp 8.212.558 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Plus, T8 AWD, Bright - 1.969 cc, 250+156 hp 8.215.052 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Plus, T8 AWD, Dark - 1.969 cc, 250+156 hp 8.215.052 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Ultra, T8 AWD, Bright - 1.969 cc, 250+156 hp 8.517.992 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Ultra, T8 AWD, Dark - 1.969 cc, 250+156 hp 8.517.992 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Black Edition Plus, T8 AWD - 1.969 cc, 250+156 hp 8.637.192 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Black Edition Ultra, T8 AWD - 1.969 cc, 250+156 hp 8.940.132 TL -

XC60, Volvo'nun Ekim 2026 fiyat listesinde en fazla versiyona sahip modellerden biri. Modelde B5 AWD mild hybrid ve T8 AWD plug-in hybrid motor seçenekleri bulunuyor.

XC60 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ES90 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Ultra, Twin Motor Performance - 500 kW/680 hp 7.027.440 TL -

Volvo'nun Ekim 2026 fiyat listesinde ES90 da yer alıyor. Tamamen elektrikli sedan model, Ultra Twin Motor Performance versiyonuyla 500 kW/680 hp güç sunuyor ve 7.027.440 TL tavsiye edilen liste fiyatına sahip

ES90 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC90 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Mild Hybrid Plus, B5 AWD, Bright - 1.969 cc, 250 hp 11.605.550 TL - Benzin Mild Hybrid Plus, B5 AWD, Dark - 1.969 cc, 250 hp 11.605.550 TL - Benzin Mild Hybrid Ultra, B5 AWD, Bright - 1.969 cc, 250 hp 12.013.790 TL - Benzin Mild Hybrid Ultra, B5 AWD, Dark - 1.969 cc, 250 hp 12.013.790 TL - Benzin Mild Hybrid Black Edition Plus, B5 AWD - 1.969 cc, 250 hp 11.844.306 TL - Benzin Mild Hybrid Black Edition Ultra, B5 AWD - 1.969 cc, 250 hp 12.252.546 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Plus, T8 AWD, Bright - 1.969 cc, 250+156 hp 12.331.310 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Plus, T8 AWD, Dark - 1.969 cc, 250+156 hp 12.331.310 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Ultra, T8 AWD, Bright - 1.969 cc, 250+156 hp 12.739.550 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Ultra, T8 AWD, Dark - 1.969 cc, 250+156 hp 12.739.550 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Black Edition Plus, T8 AWD - 1.969 cc, 250+156 hp 12.560.929 TL - Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid Black Edition Ultra, T8 AWD - 1.969 cc, 250+156 hp 12.969.169 TL -

XC90, Volvo'nun Ekim 2026 fiyat listesindeki en pahalı model olarak öne çıkıyor. B5 AWD mild hybrid ve T8 AWD plug-in hybrid seçeneklerinin bulunduğu modelde fiyatlar 11.605.550 TL'den başlayıp 12.969.169 TL'ye kadar yükseliyor.

XC90 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Volvo Türkiye