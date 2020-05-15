Son dönemlerde Huawei’ye karşı ciddi yaptırımlar uygulayan Amerika Birleşik Devletleri, bu konuda çok ciddi bir karar daha aldı. ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ile yurt dışı yarı iletken üreticileri arasındaki bağlantıyı kesecek bir karara imza attı.

Sıkıntılı dönemlerden geçen Huawei, öyle görünüyor ki önümüzdeki zamanlarda da bu durumdan kurtulamayacak. Bugün ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte Huawei’nin işi, yurt dışında yarı iletken üreten şirketlerle oldukça zora girdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 'Huawei’nin ABD yazılım ve teknolojilerinin ürünü olan yarı iletkenleri satın almasını durdurmayı stratejik olarak hedefleyerek' Huawei’ye yarı iletken gönderilmesini engelleyeceğini açıkladı.

Huawei, ABD teknolojisi kullanan şirketlerden faydalanamayacak:

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen yeni yasakla birlikte Huawei’ye Amerikan yazılımını ve teknolojisini kullanan yarı iletken üreticilerinin ABD’den izin almadıkları takdirde ürünlerini Huawei’ye göndermesini yasakladı. Hatta Wall Street Journal’a göre ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin HiSilicon birimi için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından yapılan yarı iletkenlerin satışını bile engelleyebilir.

Yeni kuralla birlikte şu anda Huawei’nin vermiş olduğu siparişlere de belirli bir süre sınırı getirildi. Buna göre Huawei, bugünden itibaren 120 gün içinde üretilen ve sevk edilen yongaları sorun yaşamadan teslim alabilecek. Yani Huawei, önümüzdeki 120 günün sonunda ABD teknolojisini kullanan hiçbir üreticiden yonga sevkiyatı alamayacak.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Huawei’nin ABD’nin ulusal güvenliğine tehlike olduğunu işaret eden ifadeler de yer aldı. Buna göre bugün duyurulan karar, Huawei’nin ABD teknolojisini ve yazılımını kullanarak yurt dışında yarı iletken üretimi yapan Huawei’yi engellemek ve böylece ulusal güvenliği sağlamak için alınmıştı.

Ayrıca konu hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Bakanlığın geçen yıl gerçekleştirdiği Varlık Listesi eylemlerine rağmen Huawei ve yabancı kuruluşlar, bu ulusal güvenlik temelli kısıtlamaları baltalama çabalarını artırdılar. Huawei ve HiSilicon tarafından kendi çıkarlarına kullanılan kurallarımızı değiştirmeli ve ABD teknolojilerinin ABD ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarına aykırı zararlı faaliyetlere izin vermesini önlemeliyiz” dedi.