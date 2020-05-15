Apple, Sanal Gerçeklik Devi NextVR'ı Satın Aldığını Açıkladı

Apple, yaptığı bir açıklama ile NextVR'ı satın aldığı resmen duyurdu. Yaklaşık 1 ay önce iddia olarak konuşulan satın alma, Apple'ın yaptığı açıklamayla resmiyet kazanmış oldu. Apple, NextVR'ı ne kadara satın aldığına ise değinmedi.

Bundan yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde "9to5Mac" platformunda yer alan bazı iddialara yer vermiştik. Bu iddialar, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sanal gerçeklik sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan NextVR'ı satın alacağını ortaya koyuyordu. Ancak o dönemlerde ortaya atılan bu iddialar, tarafların sessizliği nedeniyle doğrulanamamıştı. Şimdi ise Apple, beklenen haberi resmen verdi.

NextVR, milyonlarca kişi tarafından takip edilen spor karşılaşmaları ve konserler gibi etkinlikleri, sanal gerçeklik ürünlerine aktarıyor. Böylelikle tüketiciler, gitme imkanı bulamadıkları etkinlikleri sanal gerçeklik ekipmanları ile izleyebiliyor, ortamın ambiyansını yaşayabiliyorlardı. Şimdiyse sanal gerçeklik sektörü için büyük bir önem arz eden bu şirket, teknoloji devi Apple bünyesine geçmiş oldu.

Aslına bakacak olursak NextVR, bu haftanın başlarında değişimin sinyalini vermişti. Çünkü şirketin internet sitesine yeni bir ibare eklenmiş, bu ibarede "Yeni bir yola giriyoruz." denilmişti. Apple'ın yaptığı yeni açıklamalar, NextVR'ın hafta başındaki gizemli ifadesinin ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak bu satış işleminin Apple'a ne kadara mal olduğunu açıklanmadı. 9to5Mac, Apple'ın NextVR'ı 100 milyon dolara satın aldığını iddia ediyor.

Apple, NextVR ile ne yapacak?

Apple'ın NextVR'ı satın almasının sektörel anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Apple, NetxVR ile nasıl bir çalışma gerçekleştireceğini şu an için açıklamadı ancak şirketin bir süredir sanal gerçeklik ürünleri ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. NextVR'ın tecrübesi, Apple'ın sanal gerçeklik ürünlerine hayat verebilir.

Apple'ın yeni hizmetlerinden bir tanesi olan TV+, bugün milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor. Şirket, kısa bir süre önce ise TV+'a, NextVR tarafından oluşturulmuş yayınlar için destek sundu. Bu gelişme, Apple'ın NextVR'ı satın alma nedenini daha anlamlı kılıyor.

NextVR, çok uzun zamandır sektörün içerisinde olan bir şirket ve son on yılda 115 milyon dolardan fazla yatırım aldığı konuşuluyor. Bu ciddi bütçe, sanal gerçeklik projeleri için değil, yazılıma yönelik harcandı ve ortaya alışılmışın dışında bir durum çıktı. Şimdiyse Apple, sektörün hem köklü hem de önemli olan isimlerinden bir tanesini satın alarak sanal gerçeklik sektöründe kendisinin de olduğunu daha yüksek sesle hatırlatmış oldu.