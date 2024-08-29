ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), en büyük NFT pazarı OpenSea'yi yaptırımla tehdit etti. Yapılan açıklamaya göre SEC, NFT'leri de menkul kıymet olarak görmeye başlayacak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son dönemlerde kripto varlıklarla ilgili hamlelerini artırmış durumda. Kurum, geçtiğimiz dönemlerde Binance başta olmak üzere Coinbase, Kraken ve Robinhood gibi borsalara davalar açtı. Ayrıca Uniswap gibi merkezi olmayan finans şirketleriyle de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Gelen son haberler, SEC'in kriptoya yönelik baskılarının bunlardan ibaret olmayacağını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en büyük NFT pazarlarından bir tanesi olan OpenSea'nin CEO'su Devin Finzer, X'te bir paylaşım yaptı ve SEC'in kendilerine "Wells bildirimi" gönderdiğini açıkladı. Bu önemliydi çünkü Wells bildirimi gönderilen bir firma için olası bir yaptırım kaçınılmazdır. OpenSea CEO'su, SEC'in NFT'leri menkul kıymet olarak görmeye başladığı için bu bildirimi gönderdiğini söyledi.

"Bu kadar büyük bir hamleye şok olduk"

SEC'in NFT üreticilerine ve bunlara yatırım yapan yatırımcılara yönelik bu kadar büyük bir hamle yapması karşısında şok olduklarını söyleyen OpenSea CEO'su, yine de her şeye hazır olduklarını ve olası bir davaya karşı mücadele edeceklerini belirtti. Devin Finzer, NFT üreticilerinin kendilerini SEC'e karşı savunacak kadar maddi kaynağa sahip olmadıklarını, böylesi bir durumun sektörü doğrudan etkileyebileceğini de ifade etti.

SEC, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Ancak gelen haberler, kurumun kripto para sektörünü bir kez daha sarsmaya hazırlandığının açık bir göstergesi. Tabii geçmişte yaşananlara baktığımız zaman bu olay da bir şekilde anlaşma ile sonuçlanacaktır ancak sürecin hem NFT yatırımcısını hem de NFT üreticisini zora sokacağı aşikâr.