ABD’de Koronavirüs Yüzünden Son 24 Saatte 1105 Kişi Öldü

Küresel çapta koronavirüs vaka sayısı istatistiğinde ilk sırada olan Amerika Birleşik Devletleri’nde can kaybı sayısı gün geçtikçe artıyor. Ülkede son 24 saat içerisinde toplam 1105 ölüm gerçekleşti. Salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya genelinde 60 bini aşarken, komşumuz Gürcistan da ilk kaybını verdi.

Dünyaya son hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, her geçen gün yeni can kayıplarına sebep olmaya devam ediyor. ABD ise virüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 1105 kişi artarak toplam ölü sayısını 7 bin 163’e yükseltti.

Dünya genelinde virüs kaynaklı vaka sayısı da 1 milyon 140 bini geçmiş durumda. Toplam 278 bin 568 vaka sayısı ile ilk sırada olan ABD’yi 124 bin 736 vaka ile İspanya, 119 bin 827 vaka ile İtalya, 92 bin 50 vaka ile Almanya izliyor. Ülkemiz ise dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamış olduğu toplam 23 bin 934 vaka ile bu listenin 9. sırasında yer alıyor.

Merkez New York

ABD’de salgının merkezi olarak New York öne çıkıyor. Ülkede koronavirüsün en çok etkili olduğu ikinci bölge New Jersey, üçüncü bölge ise Michigan. New York eyaletinde toplam vaka sayısı 103 bin 169 olarak kaydedilirken, New Jersey 29 bin 895 vaka, Michigan ise 12 bin 744 vaka ile New York’u takip ediyor. Can kaybı listesinde de New York 2 bin 935 ölümle ilk sırada. New Jersey 646 ölümle ikinci, Michigan ise 479 ölümle üçüncü sırada.

Dünya genelinde can kaybı 60 bin 960 kişi olarak kaydedilmiş durumda. Listenin ilk sırasında 14 bin 681 ölümle İtalya yer alıyor. İtalya’yı, 11 bin 744 ölümle İspanya, 6 bin 507 ölümle Fransa, 4 bin 313 ölümle İngiltere izliyor. Salgının ortaya çıktığı ilk yer olan Çin ise 3 bin 207 ölümle listenin 6. sırasında. Türkiye toplamda 501 vefatla listenin 13. Sırasında bulunuyor. Bu listede ABD’ye dahil olan eyaletler için ölüm sayılarının ayrı bulunduğunu da hatırlatalım. Komşumuz Gürcistan ise ilk can kaybıyla listeye bugün giriş yaptı. Güncellenen verileri ve haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.