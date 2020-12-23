ABD'de Bir Koronavirüs Hastası, Uçakta Hayatını Kaybetti

ABD'de gerçekleşen korkunç olayda bir koronavirüs hastası, uçak yerden havalandıktan bir süre sonra bilincini kaybetti, uçak başka bir havalimanına acil iniş yapsa da koronavirüs hastası yaşamını yitirdi.

United Airlines’ın ABD’nin Orlando şehrinden Los Angeles'a giden 591 sefer sayılı uçuşunda korkunç bir olay meydana geldi. Söz konusu uçuş sırasında bir yolcu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dahası, aynı uçuşta yer alan yolculardan bazıları, hayatını kaybeden kişinin uçak daha yerden kalkmadan önce de nefes almakta güçlük çektiğini ve titrediğini ifade ettiler.

İHA tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu koronavirüs hastasının durumu, uçak yerden kalktıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra kötüleşmeye başladı. Kısa sürede bilinci kapanan hasta adama yolcular kalp masajı yaptı ve yolcunun durumu uçuş personeline bildirildi. Uçak, acil iniş için New Orleans'a yönlendirilse de hasta adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Koronavirüs hastası, check-in sırasında görevlilere yalan söylemiş

Hem United Airlines hem de ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), hayatını kaybeden adamın koronavirüs hastası olduğunu doğruladı. Bununla birlikte United Airlines’dan yapılan açıklamada hayatını kaybeden koronavirüs hastasına check-in sırasında herhangi bir semptomu olup olmadığının sorulduğu, adamın yalan söyleyerek semptomunun bulunmadığını söylediği ifade edildi.

Hayatını kaybeden koronavirüs hastasıyla temas eden dört uçuş görevlisi, Los Angeles’a varmalarıyla birlikte yaklaşık iki hafta karantinada bulunacaklar. Uçuş Görevlileri Derneği Sözcüsü Taylor Garland, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamalarda “Sendikamız mürettebata destek sağlamaya devam ediyor. Yolcuları havayolu Covid-19 politikalarına uymaya ve hastaları evde kalmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslına bakacak olursak yaşanan bu korkunç olay, COVID-19’un günümüzde birinci dalgaya göre neden çok daha hızlı yayıldığını gösteren muhteşem bir örnek. Birinci dalgada hat safhada olan koronavirüs önlemleri, an itibarıyla koronavirüs hastalarının semptom göstermedikleri takdirde uçağa alınacakları seviyeye gerilemiş durumda. Dahası, bir yolcuda semptom olup olmadığı, yalnızca yolcunun sözüne güvenilerek “belirleniyor”.