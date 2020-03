ABD, New York başta olmak üzere ülke genelinde koronavirüsle mücadele ediyor. Açıklanan son bilgilerle birlikte ülkede enfekte insan sayısının 100 bini geçtiği belirtildi.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde başlayıp sonra ivmesini Avrupa’ya kaydıran koronavirüs (Covid-19) yeni merkez noktasını ABD olarak belirledi. New York başta olmak üzere tüm ülkede artan enfekte insan sayısı, bugün yapılan resmi açıklamayla 100 bini geçti.

Covid-19’un görüldüğü ülke ve bölgeleri eş zamanlı olarak aktaran Worlometer sitesinin yayınladığı bilgilere göre ABD genelinde Covid-19 virüsüne yakalanan kişi 100.037’ye ulaştı. Virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı ise 490 artarak 1536’ya yükseldi. Salgının en çok vurduğu ülkeler arasında ABD’den sonra 85.498 vakayla İtalya, 81.340 vakayla da Çin geliyor.

New York Kontrolden Çıktı

ABD’de kontrolden çıkan virüsün merkez üssü New York. ABD’nin en ünlü eyaletlerinin başında gelen New York, yapılan testlerde 44.810 kişide koronavirüs tespit etti. New York’u 8.825 ile New Jersey takip ederken, 4.459’la California izliyor. New York’ta, tek bir eyalet olmasına rağmen İtalya, Çin, İspanya ve Almanya dışındaki tüm ülkelerden daha fazla enfekte insanla kontrolden çıkmış görünüyor. Çok fazla insanın enfekte olduğu New York’ta ölüm sayısı ise 519 olarak açıklandı.

Türkiye’de Artış Devam Ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan toplam kişi sayısının 5698’e ulaştığını, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının ise 92 olduğunu belirtti. Bu noktada yeni önlemler alan Türkiye, şehirlerarası ulaşımı izin dışında durdurma kararı aldı.