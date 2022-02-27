Her geçen gün Mars'tan daha kaliteli ve ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde keşif aracı Cruiosity tarafından Mars yüzeyinde 'çiçeğe benzer' bir nesne görüntülendi.

Uzun yıllardır insanoğlu, uzaya ve uzaydaki yaşamla ilgili araştırmalar yapıyor ve her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bilim insanları, sıklıkla Mars üzerinde de araştırmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de bu araştırmaların ve Mars’a ulaşımın hız kazanması için yeni bir teknoloji geliştirildiği açıklanmıştı. Geliştirilen bu teknolojiyle birlikte, Mars’a ulaşımın 45 güne kadar indirilmesinin mümkün olabileceği düşünülüyor.

İleride komşuya gider gidip çıkıp Mars’a gidebilir miyiz bilinmez ancak araştırmacıların sıklıkla araştırdığı Kızıl Gezegen, sadece yapılan bilimsel araştırmalarla bizleri şaşırtmakla kalmıyor aynı zamanda olağanüstü görüntülerle hepimizi büyülemeye devam ediyor. Cruiosity keşif aracı tarafından bu hafta içerisinde çekilen bir fotoğraf ise, diğerlerinden biraz farklıydı çünkü fotoğrafta çiçeğe benzeyen bir cisim görülüyordu.

Bilim insanları tarafından 'Karaçalı Tuzu' olarak adlandırıldı

Küçük bir çiçeğe benzeyen bu nesneyle ilgili araştırmalar yapan bilim insanları, nesnenin bir mineral oluşumu olduğunu doğruladı. Keşif aracı, daha önce de bu yapıdaki nesnelerle karşılaşmıştı ancak genellikle bu nesneler kaya şeklinde bulunuyordu. Araştırmacılar bu mineral kümelerinin erozyona karşı dayanıklı olduğunu tespit ettiler. Keşif aracı tarafından tespit edilen çiçek benzeri bu nesneye bilim ekibi tarafından ‘Karaçalı Tuzu’ adı verildi.

Cruiosity keşif aracının kamerası, jeologların arazi araştırmalarında yanlarında taşıdıkları büyüteçli el merceğine benzer bir kamera kullanıyor. Bu nedenle bilim insanları keşif aracının çektiği fotoğraf üzerinde mineralleri ve nesnenin sahip olduğu dokuyu net bir şekilde görebiliyor. Bilim insanları, bu ve buna benzer mineral oluşumlarıyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Mars’ta yaşam var mı bilinmez ama Kızıl Gezegen’in bizlere güzel görüntüler sunmaya devam edeceği kesin gibi görünüyor.